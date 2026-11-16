Bombazo: un famoso canal de TV dejará de emitirse en Argentina tras casi 30 años

La televisión deportiva nacional atraviesa un sacudón histórico luego de confirmarse que la tradicional señal Fox Sports apagará definitivamente sus pantallas en la Argentina el próximo 31 de enero de 2027 , cerrando así un ciclo ininterrumpido de casi tres décadas al aire.

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La determinación empresarial fue ratificada el último jueves 12 de noviembre tras un encuentro clave mantenido con las autoridades de la compañía, cuyos alcances ya fueron informados formalmente a todo el personal.

Si bien el anuncio oficial causó un fuerte impacto en la industria de los medios locales, el desenlace venía gestándose desde mediados de 2026. En aquel momento, el plantel de empleados había sido notificado sobre la resolución de Mediapro de no renovar los derechos televisivos de tres competencias fundamentales para su grilla de programación: la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

El panorama laboral para quienes integran la estructura de la cadena quedó definido durante la reciente reunión informativa con los directivos. Según trascendió tras el encuentro, no existirán instancias de reubicación interna para los trabajadores afectados, motivo por el cual la empresa procederá a abonar las indemnizaciones legales correspondientes a cada miembro del staff antes del cese operativo.

Esta drástica medida no se limitará únicamente a la frecuencia principal, sino que abarcará a todo el paquete de señales asociadas que operan actualmente en el país. De este modo, el apagón televisivo alcanzará de manera simultánea a los canales Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 , marcando el final de una era para millones de televidentes argentinos acostumbrados a seguir las transmisiones de élite por estas pantallas.

El cierre definitivo de estas señales representa el capítulo final de un complejo proceso corporativo iniciado hace varios años a nivel internacional. En última instancia, la baja obedece al vencimiento de los acuerdos de sublicencia establecidos tras la fusión entre Disney y ESPN, una megaoperación derivada de la histórica adquisición de 21st Century Fox que reconfiguró por completo el mapa audiovisual de la región.

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El origen de esta salida del aire se remonta a marzo de 2019, momento en el que The Walt Disney Company concretó la compra de 21st Century Fox mediante una transacción multimillonaria valuada en aproximadamente 71.300 millones de dólares. Frente al enorme peso que adquiría el conglomerado en el mercado local, en enero de 2022 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impuso estrictas condiciones para aprobar la fusión, obligando a Disney a desprenderse tanto de la marca Fox Sports como de eventos clave, entre ellos la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Como consecuencia directa de aquellas exigencias regulatorias para garantizar la libre competencia en el país, el 28 de abril de 2022 el grupo español Mediapro tomó las riendas de la gestión operativa de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 en territorio argentino. Para llevar adelante esta administración, se diseñó un esquema específico de sublicencias y compromisos comerciales pactados por un plazo de cinco años, permitiendo la continuidad temporal de las emisiones bajo una nueva conducción.

Sin embargo, el cumplimiento natural de los plazos estipulados en aquel contrato terminó por sellar la suerte de las tres señales deportivas en la grilla nacional. Al llegar a su fin el período acordado y sin intención de extender las licencias de los torneos más convocantes, el ciclo operativo de la cadena concluirá de manera irreversible el 31 de enero de 2027, poniendo punto final a una marca emblemática del periodismo deportivo en la Argentina.