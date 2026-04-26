Leandro Paredes y Miguel Merentiel, presentes en la exhibición de Franco Colapinto

Los jugadores de Boca se acercaron a Palermo a ver el Road Show to BA 2026, compartieron sus sensaciones y le dedicaron el superclásico ganado la semana pasada al piloto fanático del equipo de la Ribera.

Leandro Paredes y Miguel Merentiel asistieron este domingo a la exhibición de Franco Colapinto en Palermo durante el Road Show to BA 2026. Los referentes de Boca brindaron su apoyo al piloto de Alpine y le dedicaron el triunfo en el último Superclásico contra River al joven pilarense, reconocido hincha del Xeneize.

La emotiva vuelta de Colapinto arriba de la Flecha de Plata, el histórico auto de Juan Manuel Fangio

El volante de la Selección argentina y el delantero uruguayo aprovecharon que el evento se realizó en Argentina para observar de cerca las maniobras del monoplaza. "No tuvimos la posibilidad nunca, siempre nos agarran en pleno torneo, entonces no tenemos mucha posibilidad de conocer", señaló Paredes, que, por compromisos deportivos, reconoció que no le es fácil asistir a las fechas de la Fórmula 1 y agregó: "Hoy, estando en Argentina, se nos hizo fácil, así que nos acercamos".

La "Bestia" también mostró su asombro ante la potencia de las máquinas y los miles de fanáticos que colmaron los alrededores. "Con esto de Franco, la gente se motivó mucho y nada, y que hoy lo vengan a apoyar, eso le genera mucha emoción a Franco, así que nada, contento con eso", sostuvo el goleador.

Paredes arribó al sector de boxes ya iniciada la demostración de alta velocidad por la que enloquecieron a los presentes. "Recién llego, no pude ver nada, todavía no había Franco, para mí es un placer, ojalá que pueda disfrutar también de toda la gente", sostuvo el campeón del mundo.

El evento pudo llevarse a cabo sin inconvenientes y Paredes celebró la presencia del piloto de Alpine en suelo argentino. "Nosotros de nuestro lado, siendo argentino y demás, apoyando en todo lo que le venga bien al país, a este deporte también", remarcó con orgullo el exvolante de la Roma.

La pasión por los colores azul y oro unió a los protagonistas en un intercambio de elogios para Colapinto que, ya sabemos, es loco por Boca. "Él de su parte nos apoya a nosotros y nosotros cuando podemos también", aclaró Paredes. En tanto, Merentiel recordó el triunfo sobre River de hace pocos días: "Pudimos darle una alegría a él, a la gente, así que nada, felices por eso", concluyó el uruguayo.

Embed Miguel Merentiel también dijo presente en la exhibición de Franco Colapinto pic.twitter.com/OjfToh0e5q — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) April 26, 2026

El picante mensaje de Colapinto para River tras la victoria de Boca

Franco Colapinto no ocultó su alegría por el resultado del último superclásico que Boca le ganó al Millonario y aprovechó el escenario para lanzar una chicana. Durante su paso por el escenario preparado en el Road Show to BA 2026, el piloto dejó en claro, otra vez, que su corazón pertenece al de la Ribera.

"A mí me gusta que siempre estás con algún detalle de Boca", le planteó el conductor del evento, Nico Occhiato, a Franco, mientras parte del público celebraba el momento. Ante la consulta, el corredor de Alpine ratificó su pasión boquense: "Siempre, siempre. Ahora más que nunca, es un buen momento", afirmó en referencia al partido ganado por Boca en el Monumental.

Siempre acompañado por el público xeneize con aplausos, el pilarense se animó a redoblar la apuesta con una gastada a los hinchas millonarios. "Lo bueno es que de River no hay", bromeó Colapinto frente a la multitud, aunque luego intentó calmar las aguas: "Mentira, los queremos a todos, chicos".