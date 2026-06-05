Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 El piloto de Alpine comienza la sesión de entrenamientos en el mítico circuito callejero, después de ser sexto en Canadá, su mejor resultado en la categoría. Por Agregar C5N en









El piloto de Alpine va por un nuevo resultado histórico.

El automovilismo argentino vuelve a vestirse de gala. Este fin de semana, Franco Colapinto se enfrentará a uno de los retos más exigentes y prestigiosos del planeta: el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Tras firmar su mejor actuación de la temporada en Canadá, el piloto argentino llega al Principado con la confianza en alta. Mónaco no perdona los errores: es un trazado urbano que exige precisión milimétrica, máxima concentración y donde clasificar adelante lo es todo.

El trazado urbano es uno de los más históricos de la categoría con sus 3.337 metros, 19 curvas y 78 vueltas. Es conocido por ser uno de los más lentos y técnicos del campeonato, donde el trabajo en clasificación puede ser determinante, ya que adelantar en carrera es casi imposible. El año pasado, Lando Norris se quedó con la victoria.

Franco Colapinto Canadá REUTERS Franco Colapinto en el GP de Canadá. REUTERS

Colapinto llega al Principado con impulso luego de dos actuaciones consecutivas de alto nivel. Primero terminó séptimo en Miami y la semana siguiente mejoró esa marca con un sexto puesto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 hasta el momento.