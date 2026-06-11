La influencer contó como era la relación con su ex marido y reveló detalles polémicos de las mujeres de la Selección: "todos lo sabíamos", reveló.

Yésica Frías, durante una entrevista en Puro Show, reveló detalles inéditos de la turbulenta relación que mantuvo con el jugador de la Selección Exequiel Palacios y además sorprendió al revelar un detalle escandaloso que estaba guardado bajo siete llaves.

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La serie Muchachas está en boca de todos, porque revive viejas historias de las parejas de los integrantes la Scaloneta. En este sentido, Yesi contó que la relación que mantenía con las mujeres de los jugadores era muy buena: “en Qatar 2022 hicimos un grupo de mujeres. Se armó y muchas se iban uniendo, estábamos la gran mayoría. Antonela por ejemplo no estaba”.

Según contó ese grupo era para organizar fiestas, cenas y para dejar en claro que no existía rivalidad entre ellas: “nos poníamos de acuerdo para juntarnos, para salir a cenar y para mostrar el apoyo que había entre nosotras".

Pero lo único que llamó la atención y dejó atónitos a todos en la mesa, fue cuando contó el planteo que le hizo Exequiel, “él me hizo una bajada de línea respecto a las mujeres, me dijo: 'A mí esto no me gusta'. Después, con el tiempo, entendí el motivo".

Frente a la curiosidad de los conductores detalló, “ una de las mujeres había estado con otro jugador de fútbol estando con su marido, y todos lo sabíamos. Entonces para mi ex pareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella".

Sin dar nombres, lanzó una pista al aire, “es la mujer de un futbolista que no fue convocado para el mundial, o que se retiró, no recuerdo”, reveló.

Muchachas, quiénes son las otras protagonistas de la serie

La superproducción se adentrará en la intimidad de sus hogares y mostrará cómo es su vida cotidiana mientras acompañan las carreras de los futbolistas. Entre las protagonistas se encuentran Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano. se supo que las protagonistas habrían recibido alrededor de 10 mil dólares por su intervención en la serie.

En el caso de Agustina, cuando se grabó la producción todavía estaba en pareja con Germán Pezzella. Sin embargo, con el correr de los meses la relación llegó a su fin. Según trascendió, mientras ella se encontraba trabajando como modelo en Nueva York, el futbolista habría iniciado un vínculo con otra mujer, situación que derivó en la separación