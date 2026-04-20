Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.
La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.
De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca y, tras el mismo, el propio juez le explicó a sus colegas por qué no sancionó la máxima penalidad dentro del área.
Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.
Pablo Lunati, opinó sobre la polémica del Superclásico: ¿fue penal a Martínez Quarta?
El Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el Monumental, con gol de penal de Leandro Paredes, dejó una serie de polémicas que serán discutidas por varios días. En C5N el exárbitro Pablo Lunati analizó las jugadas más relevantes del partido y no dudó en calificar como “escandalosa” la actuación arbitral, especialmente por el penal no sancionado a favor del equipo de Núñez en el cierre del encuentro.
“¿Cuál es el motivo reglamentario para decir que no fue penal? Es mentira que no exista la intensidad para hacer caer al jugador de River. No existe en el reglamento juzgar la fuerza”, disparó Lunati sobre la acción en la que Lautaro Blanco empuja a Lucas Martínez Quarta dentro del área. Para el exjuez, la jugada es clara: “Los dos están disputando la pelota y el de atrás, con los pies en el piso, hace un movimiento con las manos y empuja al rival. Es un penal tonto”.
En esa misma línea, fue más allá y cargó contra la terna arbitral a cargo del VAR: “Es un escándalo que no lo hayan cobrado. Lo de Héctor Paletta es un escándalo. Pero la culpa es nuestra. No podemos dejar que un hincha de Boca esté en el VAR”. Incluso, deslizó sospechas sobre la falta de intervención desde la cabina: “No llamó a Darío Herrera por ser hincha de Boca. Pienso eso”.