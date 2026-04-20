Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca La jugada fue sobre el final del segundo tiempo, donde el Millonario reclamó un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área. El Xeneize se quedó con los tres puntos al ganar por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes. Por + Seguir en







La polémica jugada se dio a los 48 minutos del 2°T cuando Boca ganaba por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes

Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca y, tras el mismo, el propio juez le explicó a sus colegas por qué no sancionó la máxima penalidad dentro del área.

Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.

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