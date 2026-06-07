En medio del Mundial 2026: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 El argentino deberá dar vuelta la página rápidamente para dejar atrás lo que fue su presentación en el Gran Premio de Mónaco donde terminó 15º y último, cortando una racha de buenos rendimientos y sumando puntos. Por Agregar C5N en









La 9° fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Barcelona del 12 al 17 de junio.

Con la finalización del Gran Premio de Mónaco donde la participación de Franco Colapinto no fue la mejor, tanto el piloto como los fanáticos ya están dando vuelta la página para enfocarse a lo que será la próxima fecha de la Fórmula 1, en Barcelona.

Con la victoria de Kimi Antonelli y la 15° ubicación del pilarense, ahora los 22 pilotos deberán pensar en lo que vendrá donde no tendrán respiro de descanso y rápidamente se trasladarán a territorio español.

Es que, la actividad oficial será en el Circuit de Barcelona-Cataluña se pondrá en marcha el Gran Premio de Barcelona, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio, coincidiendo justo con el inicio del Mundial 2026, donde la Selección argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Este circuito, que no incluirá carrera sprint, representa uno de los desafíos más completos y exigentes de la temporada de Fórmula 1: cubre una distancia total de 307.236 kilómetros a lo largo de 66 vueltas, lo que añade un importante componente estratégico y físico para pilotos e ingenieros.

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