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Horóscopo de hoy, viernes 12 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 12 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los signos que sentirán un giro energético esta semana?
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Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries hoy será una jornada para desacelerar y ponerse en modo fin de semana. Lo que no pudiste terminar hasta ahora, será asunto de la próxima semana.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro la luna está en tu signo y te traerá calma y estabilidad durante la jornada. Vas a disfrutar de los tuyos y de todo eso que te gusta hacer, fuera de lo laboral.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis venís trabajando sobre un proyecto que va a cambiar tu vida en el segundo semestre. Si bien estás ansioso por comunicarlo, no te precipites. Dale tiempo al tiempo para que las cosas se acomoden solas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer estás cerrando un ciclo y la jornada será para hacer balances y sentir satisfacción por todo el camino recorrido. Ya habrá tiempo de proponerte nuevas metas, primero disfrutá.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo el final de la semana laboral puede traer una sensación de logro aunque aún queden asuntos por resolver. La presencia de la Luna en Tauro favorece la estabilidad y el orden.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo hoy tendrás menos ruido mental y vas a poder ordenar tus prioridades con calma para comenzar la próxima semana más enfocado.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra la jornada te invita a dejar de preocuparte por asuntos ajenos y toca relajarse y permitirse unos mimos. Los pequeños placeres te van a ayudar a ver tus conflictos con una perspectiva más positiva.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio hoy es una jornada para tener charlas con tus seres queridos y acercar posiciones. Venís de una semana agitada y hoy podrás relajarte y darle tiempo a la gente que se lo merece.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es viernes, sacá el pie del acelerador y disfrutá de la jornada. Toca realizar una buena organización del tiempo y todo aquello que contribuya a llegar al fin de la semana sin desgaste.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio hoy hay espacio para el disfrute y para los buenos momentos con tus amigos. Optá por salidas simples, sin demasiados lujos y verás cómo resultan mejor de lo esperado.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario necesitas equilibrio en tus relaciones. Reacomodá tu agenda, no te sobrecargues de citas por el sólo hecho de cumplir y elegí los planes sencillos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis hoy es una buena jornada para el diálogo, las charlas amenas y las buenas compañías. Vas a poder expresar todo lo que sentís sin vueltas.

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