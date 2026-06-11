Vidal celebró la restitución del Procurador General de Santa Cruz: "Después de más de 30 años, se hizo justicia"

La Legislatura santacruceña aprobó la restitución de la figura y reconoció los derechos de Eduardo Sosa. El gobernador destacó que la decisión permite saldar una deuda con la Justicia y reafirmar el respeto por los fallos de la Corte.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró la restitución de Eduardo Sosa en el cargo de procurador general provincial, aprobada por la Legislatura. El mandatario calificó la decisión como un paso trascendental para fortalecer la institucionalidad y consolidar el respeto por la división de poderes en la provincia.

Vidal sostuvo que la medida permite cerrar "una de las heridas institucionales más profundas" de la historia de la provincia, luego de más de tres décadas marcadas por reclamos judiciales, fallos incumplidos y una prolongada controversia institucional .

El sindicalista recordó que, antes de asumir la gobernación, mantuvo un encuentro con Sosa, oportunidad en la que conoció de primera mano una situación que atravesó distintos gobiernos sin una solución definitiva. También remarcó que la restitución no responde únicamente a una cuestión individual, sino que constituye una señal clara de respeto hacia las instituciones democráticas y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

"No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política", manifestó.

En ese sentido, destacó que la aprobación legislativa que restablece la figura del Procurador General y reconoce los derechos de Sosa representa un avance significativo para comenzar a saldar una deuda histórica con la Justicia, las instituciones y la sociedad santacruceña.

DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, CON LA RESTITUCIÓN DEL DR. SOSA, EN SANTA CRUZ CERRAMOS UNA DE LAS HERIDAS INSTITUCIONALES MÁS PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA Antes de asumir como gobernador tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia… pic.twitter.com/mLgchbxksj

Vidal subrayó que la fortaleza de una democracia también se mide por el cumplimiento efectivo de los fallos judiciales y por el respeto irrestricto a la división de poderes. "Cuando los fallos judiciales no se cumplen, se debilitan las instituciones y se deteriora la confianza de la sociedad", afirmó.

El gobernador señaló que las diferencias políticas son parte del sistema democrático, pero remarcó que principios fundamentales como la seguridad jurídica, la división de poderes y el funcionamiento institucional deben ubicarse por encima de cualquier interés partidario o sectorial.

El mandatario provincial consideró que la restitución de Sosa marca un hecho histórico para Santa Cruz y ratificó el compromiso de su gestión con el cumplimiento de la ley y las decisiones judiciales. "Después de más de 30 años, se hizo justicia en Santa Cruz", expresó.

Vidal dejó un mensaje contundente sobre el rumbo institucional de la provincia: "En nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen. Porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley".