La emoción del papá de Franco Colapinto en el Road Show 2026: "Esto es algo divino" Aníbal se refirió al evento de su hijo en el país y se mostró muy contento: "Es para que lo disfrute todo el mundo, hay gente que por ahí no puede viajar a verlo a Franco y, bueno, hoy lo van a poder ver". Por + Seguir en







Ánibal Colapinto habló sobre su hijo. Redes sociales

En la previa del evento de Franco Colapinto por la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Colapinto, el papá de Franco, se mostró muy contento y emocionado por el apoyo hacia su hijo, pero también por la posibilidad de traer a Argentina la Fórmula 1 luego de tantos años.

Por las calles de la ciudad, Aníbal aseguró que esto es “algo divino”. “Estoy muy emocionado, todavía me la vengo bancando, pero en cualquier momento empiezan las lágrimas”, había adelantado.

Y agregó en diálogo con C5N.com: “Es para que lo disfrute todo el mundo, hay gente que por ahí no puede viajar a verlo a Franco y, bueno, hoy lo van a poder ver girar en un auto de Fórmula 1, después de tantos años que no tenemos un auto de Fórmula 1 por las calles”.

“La idea es que lo disfrute Franco y que lo disfrute todo el pueblo argentino”, destacó el papá de Franco. En la misma línea de su padre, Franco había resaltado la importancia de la llegada de un Gran Premio al país, que no se da desde abril de 1998. “Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener la Fórmula 1 en Argentina”.