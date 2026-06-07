7 de junio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto cruzó a Williams y se quejó de las penalizaciones en Mónaco: "Un desastre"

El piloto argentino dejó ver su enojo tras terminar 15° en la carrera en el Principado. Señaló las sanciones en boxes, los roces en pista y cuestionó la estrategia de la escudería británica que terminó bloqueando la competencia.

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Colapinto tuvo una amarga experiencia en Mónaco. 

Colapinto tuvo una amarga experiencia en Mónaco. 

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Mónaco en el puesto 15 y salió del auto con mucha bronca. El piloto argentino vivió una carrera complicada, llena de sanciones por exceso de velocidad en la calle de boxes que arruinaron cualquier chance de avanzar y señaló los roces en pista y apuntó contra la estrategia de la escudería Williams que terminó bloqueando la competencia. "Un desastre", expresó en referencia a la experiencia.

La 9° fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Barcelona del 12 al 17 de junio.
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Además, se quejó de los baches en esa zona y de lo aburrido que resultó el desarrollo de la prueba. “Fue una carrera larga y frustrante porque no salió nada”, resumió el bonaerense al bajarse del coche.

“Largué bien, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada y después no paró nadie porque cambiaron gomas con la bandera roja. En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo choque a Hülkenberg y después yo choqué a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista. Un desastre”, arremetió fiel a su estilo sin pelos en la lengua.

Franco Colapinto en Mónaco

A su vez, el piloto argentino destacó lo aburrido que fue el desarrollo de la carrera en Montecarlo y cuestionó la estrategia de Williams, que frenó al resto del grupo para defender su lugar. "En un momento tenía buen ritmo con las gomas duras, pero apareció Williams con su táctica de siempre: ir más lento y bloquear a todos. Es lo mismo que hicieron el año pasado y lo que se suele hacer acá, pero creo que eso es lo triste de correr en Mónaco”, expresó Franco muy molesto.

Por último, también tuvo unas palabras críticas para el circuito de Montecarlo, donde destacó que es casi imposible pasar autos y que eso vuelve la carrera aburrida y frustrante. Mientras tanto, la jornada tuvo como gran protagonista al joven Kimi Antonelli, que con Mercedes ganó de punta a punta y sumó su quinta victoria seguida.

El italiano se consolidó como líder del campeonato con apenas 19 años. Colapinto, en cambio, cerró el fin de semana con sabor amargo y ya piensa en la revancha en Barcelona.

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