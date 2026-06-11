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Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: "Estoy tratando de localizarlo"

La actriz Camila Morrone contó que es fanática del astro argentino y que viajará al Mundial 2026 para ver a la Selección celeste y blanca. En redes sociales compartió el clip de una entrevista con el mensaje: “Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos”.

Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: Estoy tratando de localizarlo

La actriz Camila Morrone viajará al Mundial con la ilusión de conocer a Lionel Messi, celebrar su cumpleaños viendo a la Selección y, si tiene suerte, llevarse una foto o una camiseta firmada como recuerdo de su ídolo. La ex pareja de Leonardo DiCaprio y protagonista de Daisy Jones & The Six posteó en redes sociales un tramo de una reciente entrevista donde cuenta de su fanatismo por el astro argentino y escribió: "Estoy tratando de localizarlo".

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En una entrevista para el programa Today (NBC), la modelo contó que viajará al Mundial 2026 para ver el debut de la Selección dirigida por Lionel Scaloni y además celebrar su cumpleaños número 29 el 16 de junio en Kansas City, coincidiendo con el primer partido de Argentina en la Copa del Mundo.

Cómo es la campaña de Camila Morrone para conocer a Messi

Morrone declaró que está “tratando de localizar a Messi” y que con una foto, aunque sea en el fondo, se sentiría feliz. "¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?, expresó en el reportaje y el presentador aprovechó el momento y lanzó: “Si algunos de los allegados de Messi está viendo Today, Camila quisiera conocerlo”. También, la modelo expresó su deseo de conseguir una camiseta firmada por el capitán argentino.

Historia Camila Morrone

La actriz argentina con proyección internacional expresó varias veces su admiración por Lionel Messi y la Selección Argentina. Antes del inicio del Mundial, dejó claro que es fan del capitán albiceleste y confía en que el equipo logrará la victoria.

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Además, dentro de sus planes está festejar su cumpleaños en Kansas City viendo el primer partido de Messi. Si bien en Hollywood Camila tiene una carrera sólida, en Argentina aún no tomó aún tanta repercusión. De todos modos, la exnovia de DiCaprio mantiene un fuerte vínculo con Argentina, su familia y el fútbol. y su gran deseo es poder encontrarse con Messi.

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