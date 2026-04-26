26 de abril de 2026 Inicio
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Jorge Macri destacó el show de Franco Colapinto: "Es una oportunidad para mostrar la pasión argentina por los fierros"

El jefe de Gobierno porteño hizo hincapié en el objetivo de traer a la Fórmula 1 al país, tras casi 30 años sin fecha de la mayor competencia automovilística del mundo. "Creo que esto puede ser un empujón adicional", sostuvo.

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Jorge Macri destacó la importancia de Franco Colapinto para un eventual regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Jorge Macri destacó la importancia de Franco Colapinto para un eventual regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó la organización de la exhibición abierta al público de Franco Colapinto en el marco del Road Show to BA 2026 de este domingo, y sostuvo que "es una gran oportunidad para mostrarle a la gente de la Fórmula 1 la pasión que hay por los fierros en Argentina", pensando en la posibilidad de acoger eventos de la competencia en un futuro próximo.

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"Fue un gran trabajo de equipo, le agradecemos a la gente, a todos los vecinos frentistas de Libertador, que han tenido paciencia. Es una gran oportunidad para mostrarle la gente de la FIA, de la Fórmula 1, la pasión que hay por los fierros en en la Argentina", subrayó, en diálogo con ESPN.

"Venimos ya invirtiendo en el autódromo, ya tenemos fecha confirmada del MotoGP para el año que viene y queremos ir por más, queremos traer la Fórmula 1, estamos ahí compitiendo, preparándonos, todo va a estar listo. Creo que esto puede ser un empujón adicional, que el mundo vea la pasión porque acá en un pequeño show estamos juntando más gente que un que un Gran Premio en el mundo. Hay una pasión increíble acá por los fierros y Franco, además que es increíble", añadió.

El funcionario destacó que traer a la Fórmula 1 "es un objetivo central para nosotros, cuando empezamos con las inversiones del autódromo del Gálvez, muchos nos decían 'Pero para qué gastar plata en eso', y esto demuestra lo que es este potencial". "Hoy acá hay gente de Uruguay, de Brasil, de Chile, gente que vino del interior de la Argentina. Esto genera consumo, turismo y además poca gente en el mundo y en la Argentina misma sabe que este es el segundo deporte con más participación del país", resaltó.

"También el TC 2000 el carretero que hicimos fue una demostración de eso. Tomamos la decisión de ya no solo preparar el circuito que Hermann Tilke planteó para el MotoGP, sino que vamos con la inversión completa directamente para Fórmula 1", explicó.

Macri recordó un diálogo con Colapinto en el que el corredor destacó: "Yo vine en noviembre y acá ahora está todo cambiado". "Ya estamos levantando el set de boxes, tribunas nuevas, toda la cinta asfáltica nueva, la comunicación. Cada uno de estos autos tiene un nivel de comunicación con boxes descomunal, así que hay que invertir mucho en eso. Ahí estamos prendiendo la velita para ganarle a otras ciudades o a otros países para tener fecha en la ciudad de Buenos Aires. Llevamos 28 años sin Fórmula 1, ojalá no tengamos que llegar a los 30", insistió el jefe de Gobierno.

Franco Colapinto, en la previa del Road Show: "Vamos a mostrarle a la F1 lo que generamos para tener una carrera en Argentina"

El piloto Franco Colapinto habló en la previa del evento en el que correrá por la ciudad de Buenos Aires e hizo hincapié en la posibilidad de volver a tener un Gran Premio en el país: "Ojalá que pueda mostrarle A la Fórmula 1 lo que generamos”.

El evento reunió a más de 500 mil personas en Palermo y el oriundo de Pilar agradeció por el apoyo en la transmisión de Disney: “Es una locura, estoy muy feliz de haber venido acá porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo”.

“Ver un Fan Zone en Argentina es un orgullo enorme. Sé que es un esfuerzo enorme venir hasta acá, es domingo y algunos vienen desde provincias”, indicó. Luego de marcó la importancia de un nuevo GP en el país, ya que el próximo año se logró volver a tener Moto GP.

“Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener la fórmula 1 en Argentina”, expresó con emoción.

“Esto me genera algo muy lindo, muy especial, tener a tantos argentinos que me estuvieron bancando. Que se dé la oportunidad ahora que tenemos un break me puso muy feliz, me da muchas energías, me recarga un poquito. Es algo muy lindo y espero que tengan un buen día”, agregó el piloto.

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