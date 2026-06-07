En un insólito final, Kimi Antonelli ganó en el Gran Premio de Mónaco y Colapinto terminó 15°

A falta de 10 vueltas, la carrera sufrió una bandera roja por los choques de Leclerc y Stroll. En la reanudación ajustada, el italiano logró quedarse con el primer puesto tal como lo hizo con mucha comodidad a lo largo de toda la jornada. Hamilton y Hadjar se subieron al podio.

Con esta victoria, Kimi se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera en el Gran Premio de Mónaco

Kimi Antonelli ganó en el Gran Premio de Mónaco y coronó una nueva victoria, su quinto podio en lo que va de la temporada, en una jornada que tuvo un final más que accidentado. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 15°.

El italiano supo controlar toda la carrera en la punta con una excelente largada y corriendo con la ventaja que Max Verstappen no logró salir y se quedó en la largada. A lo largo de toda la carrera no hubo grandes sobre saltos, salvo el final a falta de 17 vueltas.

Es que, en la vuelta 61 Lance Stroll con su Aston Martin chocó contra el muro e hizo enfriar la pelea con el ingreso del safety car. Sin embargo, luego de 10 minutos, en la reanudación, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se llevó puesto el mismo muro por problemas de frenos y debe abandonar la carrera, en lo que era "su casa". La FIA dispuso la aparición de la bandera roja tras advertir que la pista estaba dañada y todo iba a volver a empezar.

De igual modo, Kimi no tuvo complicaciones en la nueva largada , pese a que atrás tenía a Lewis Hamilton (Ferrari), y logró volver a controlar las últimas 10 vueltas sin inconvenientes tal como lo supo hacer toda la jornada. “ El auto se sintió increíble. Fue un día muy lindo para disfrutar . El equipo hizo un trabajo increíble. Es un momento muy bueno”, reconoció el joven piloto de apenas 19 años una vez finalizada la carrera.

“No quería que se relance la carrera, pero traté de sacar mis emociones y pensamiento, ir para adelante, enfocarme, y poder disfrutar las últimas vueltas cuando pude pasar las primeras vueltas”, concluyó. Con esta victoria, el piloto con el número 16 se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera en el Gran Premio de Mónaco. De igual modo, el francés podría perder la ubicación ya que también quedó siendo investigado por la FIA.

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Gran Premio de Mónaco: Colapinto terminó 15° t último

Franco Colapinto tuvo una carrera para el olvido ya que terminó 15° y último ya que hubo un total de 7 abandonos. Además, debió cumplir una penalización por exceder los límites de velocidad en el pit lane que lo dejó aún más en el fondo de la tabla pese a haber terminado dentro de la pista.

“Fue una carrera larga y a muy frustrante. Largué bien, pero después no salió nada. Fue un fin de semana complicado. Da un poco de bronca por no poder haber terminado un poco más arriba”, indicó el pilarense ante la prensa una vez finalizada la jornada.

Al mismo tiempo, se quejó por lo complicado que es este circuito al indicar que “eso es lo triste de correr acá; está bueno clasificar, pero en la carrera no se puede pasar”. “Fue una carrera muy aburrida. Teníamos buen ritmo, pero la bandera roja hizo perder más ritmo. Los choques en la reanudación fue todo muy enredado, pero tampoco pudimos aprovechar los momentos. Paramos temprano… nada salió bien”, concluyó.

Al final de sus declaraciones se encontró con Carlos Sainz a quien le pidió perdón por el choque, pero el español le reconoció que ya “iba roto”, tratando de quitarle dramatismo a ese impacto, ya que había tenido otro con Nicolas Hulkemberg.