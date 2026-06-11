Cuánto sale la camiseta de Argentina que lució Colapinto y que no se vende en el país

El piloto de Alpine ya está en España para correr este fin de semana el Gran Premio de Barcelona y se lo vio ya en modo hincha, palpitando lo que será el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Franco Colapinto lució en el paddock una camiseta de la Selección de una marca española.

El mundo está con los ojos puestos en el inicio del Mundial 2026 y el propio Franco Colapinto ya está en “modo Scaloneta” . Llegó a España con una camiseta especial de Argentina palpitando lo que será el debut de la Selección el próximo martes 16 de junio ante Argelia.

Pese a que la Copa del Mundo arranca este jueves, la Fórmula 1 continúa su cronograma este fin de semana en lo que será el Gran Premio de Barcelona , en el Circuito de Barcelona-Cataluña donde el argentino buscará mejorar el rendimiento de lo que fue en Mónaco.

Sin embargo, como es costumbre el pilarense llegó al paddock para el ser parte del Media Day y lució una vestimenta con referencias a la Selección : se trata de una remera de una marca española que lanzó recientemente una colección especial de la Copa del Mundo.

Franco Colapinto llegó al circuito de Barcelona con una camiseta especial de Argentina, Scalpers Company, una marca que no tiene comercios en el país.

Según se puede ver, la vestimenta tiene en la parte frontal la palabra “Scaloneta, mode on” escrito de color dorado , mientras que atrás dice "Argentina" junto al 07. A su vez, en pequeño en el pecho aparece la denominación World Cup.

“Para el Mundial 2026, Scalpers presenta una colección cápsula inspirada en el espíritu del fútbol y en los países que convierten cada partido en algo más que noventa minutos. Una colección diseñada para celebrar la identidad, la rivalidad, el orgullo y la emoción de apoyar tus colores”, indica en la página oficial de la marca española.

Creadas con una estética deportiva vintage, no solo ofrece la del equipo campeón del mundo, sino también hay de otras Selecciones como España, Portugal o México.

Según la página oficial de la marca que lanzó una capsula especial de la Copa del Mundo, la remera con “cuello en V, manga corta, estampado de rayas en contraste con detalles de estilo vintage, parche en el pecho con el logo y ribete acanalado en contraste en cuello y puños”, cuesta $125.000.