La emotiva vuelta de Franco Colapinto arriba de la Flecha de Plata, el histórico auto de Juan Manuel Fangio En el marco de su exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, el piloto realizó una pasada con el icónico Mercedes-Benz W196 con el que el balcarceño escribió gloriosas páginas en la Fórmula 1. Por + Seguir en







El atuendo de Franco Colapinto para recorrer Palermo a bordo de la Flecha de Plata. Redes sociales

En el marco de su exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto manejó la Flecha de Plata, el icónico Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio hizo historia en la Fórmula 1.

Con el clásico casco marrón y las antiparras de uso común entre los corredores de mediados del siglo XX, el pilarense revivió la magia de Fangio en las calles de Palermo, ante una inmensa ovación que llegaba desde el público y se entremezclaba con el especial rugido del motor.

El monoplaza plateado con el número 16 es una de las máquinas más icónicas del piloto balcarceño, que lo llevó a sus títulos mundiales en 1954 y 1955.

El que condujo Colapinto es una réplica, realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti, con un motor Mercedes más moderno que el original.

El Mercedes-Benz W196 fue el monoplaza con el que Fangio dominó la Fórmula 1 durante las temporadas de 1954 y 1955. El Chueco obtuvo once victorias a bordo.

El recorrido de Franco Colapinto a bordo de la Flecha de Plata Embed La mítica Flecha de Plata, bajo la conducción de Franco Colapinto: emocionante homenaje a Fangio en Buenos Aires.



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/Q2ppt5FnxY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026