La emotiva vuelta de Franco Colapinto arriba de la Flecha de Plata, el histórico auto de Juan Manuel Fangio

En el marco de su exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto manejó la Flecha de Plata, el icónico Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio hizo historia en la Fórmula 1.
Con el clásico casco marrón y las antiparras de uso común entre los corredores de mediados del siglo XX, el pilarense revivió la magia de Fangio en las calles de Palermo, ante una inmensa ovación que llegaba desde el público y se entremezclaba con el especial rugido del motor.
El monoplaza plateado con el número 16 es una de las máquinas más icónicas del piloto balcarceño, que lo llevó a sus títulos mundiales en 1954 y 1955.
El que condujo Colapinto es una réplica, realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti, con un motor Mercedes más moderno que el original.
El Mercedes-Benz W196 fue el monoplaza con el que Fangio dominó la Fórmula 1 durante las temporadas de 1954 y 1955. El Chueco obtuvo once victorias a bordo.