26 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La emotiva vuelta de Franco Colapinto arriba de la Flecha de Plata, el histórico auto de Juan Manuel Fangio

En el marco de su exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, el piloto realizó una pasada con el icónico Mercedes-Benz W196 con el que el balcarceño escribió gloriosas páginas en la Fórmula 1.

Por
El atuendo de Franco Colapinto para recorrer Palermo a bordo de la Flecha de Plata.

El atuendo de Franco Colapinto para recorrer Palermo a bordo de la Flecha de Plata.

Redes sociales
Miguel Merentiel y Leandro Paredes aprovecharon la realización del Road Show to BA 2026 para ver la exhibición de Franco Colapinto.
Te puede interesar:

Paredes y Merentiel, presentes en la exhibición de Colapinto

Con el clásico casco marrón y las antiparras de uso común entre los corredores de mediados del siglo XX, el pilarense revivió la magia de Fangio en las calles de Palermo, ante una inmensa ovación que llegaba desde el público y se entremezclaba con el especial rugido del motor.

El monoplaza plateado con el número 16 es una de las máquinas más icónicas del piloto balcarceño, que lo llevó a sus títulos mundiales en 1954 y 1955.

El que condujo Colapinto es una réplica, realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti, con un motor Mercedes más moderno que el original.

El Mercedes-Benz W196 fue el monoplaza con el que Fangio dominó la Fórmula 1 durante las temporadas de 1954 y 1955. El Chueco obtuvo once victorias a bordo.

El recorrido de Franco Colapinto a bordo de la Flecha de Plata

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ánibal Colapinto habló sobre su hijo.

La emoción del papá de Franco Colapinto en el Road Show 2026: "Esto es algo divino"

Jorge Macri destacó la importancia de Franco Colapinto para un eventual regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Jorge Macri destacó el show de Franco Colapinto: "Es una oportunidad para mostrar la pasión argentina por los fierros"

la chicana de colapinto en la previa de su exhibicion: lo bueno es que de river no hay

La chicana de Colapinto en la previa de su exhibición: "Lo bueno es que de River no hay"

Así fue la salida de Franco Colapinto.

Histórico: así fue la salida de Colapinto en el Road Show 2026

Franco Colapinto volvió a Argentina.

La confesión de Franco Colapinto que emocionó a todos en el Road Show 2026

play

Colapinto: "Vamos a mostrarle a la F1 lo que generamos para tener una carrera en Argentina"

Rating Cero

Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.
play

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

Se separó Marti Benza de Martu Ortiz.

Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortiz tras seis meses

El actor Richard Madden.

La impresionante transformación de Richard Madden, tras Game of Thrones

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema.

Se filtró la verdad sobre la foto de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la separación

Uno de los que respondió fue James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia. Aunque destacó la figura de Scorsese como uno de sus referentes, cuestionó que opinara sin haber visto en profundidad ese tipo de cine.

"No es cine, es más parecido a parques temáticos": un famoso director vuelve a la carga contra Marvel

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

últimas noticias

Miguel Merentiel y Leandro Paredes aprovecharon la realización del Road Show to BA 2026 para ver la exhibición de Franco Colapinto.

Paredes y Merentiel, presentes en la exhibición de Colapinto

Hace 19 minutos
Una nota en Reuters advierte de la decisión de Estados Unidos de quitar el apoyo diplomático a Reino Unido por Malvinas. 

Malvinas: de las contradicciones del gabinete de Milei a a la "trampa" de confiar en Estados unidos

Hace 35 minutos
Una jauría atacó a un menor que estaba solo en el patio de su casa (foto ilustrativa)

Ataque feroz en Posadas: un nene de siete años fue mordido por una jauría y sufrió múltiples mordidas

Hace 43 minutos
El atuendo de Franco Colapinto para recorrer Palermo a bordo de la Flecha de Plata.

La emotiva vuelta de Colapinto arriba de la Flecha de Plata, el histórico auto de Juan Manuel Fangio

Hace 51 minutos
Ánibal Colapinto habló sobre su hijo.

La emoción del papá de Franco Colapinto en el Road Show 2026: "Esto es algo divino"

Hace 54 minutos