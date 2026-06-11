11 de junio de 2026 Inicio
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Un cerrajero argentino fue premiado como el mejor CEO de seguridad: "El éxito se mide de distintas maneras"

Eduardo Rovito fue distinguido como el mejor en la categoría Seguridad y Control de accesos. "Lo económico es un cheque que vence a los 99 años, no te llevas nada", reflexionó el dueño de la primera cerrajería argentina distinguida en los Best CEO Awards.

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La edición 2026 de los Best CEO Awards 2026 distinguió a cuatro argentinos.

La edición 2026 de los Best CEO Awards 2026 distinguió a cuatro argentinos.

El CEO de Cerrajería Leonardo y Acceso 1, Eduardo Rovito, fue distinguido con el Best CEO Award este año en España por "la excelencia en el liderazgo empresarial", junto a otros dos empresarios argentinos. "Lo económico es un cheque que vence a los 99 años, no te llevas nada", reflexionó en diálogo con Fabio Ostroviecki, otro de los empresarios nacionales premiados en Madrid.

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"El éxito se mide de distintas maneras, yo me quiero sentar y tener gente, si es toda la familia mejor. Tener el mejor asado y comerlo solo no es la mejor receta", definió Rovito, quien fundó su cerrajería en 1994 tras migrar a la Ciudad de Buenos Aires desde la localidad bonaerense Lincoln porque "tenía mucho hambre" y quería "independencia y salir adelante". Además, trabajó un tiempo con su hermano como su "mano derecha".

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En referencia a la distinción, el cerrajero señaló que "aparte de la suerte, tiene mucho que ver la trayectoria", recordó que había nominados de 40 países y admitió: "Yo no pensaba ir, pero mi hermana y mi señora me dijeron 'no le pasa a cualquiera'". "Fui el primer cerrajero argentino premiado, me deja el ego más alto", sostuvo el empresario.

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"Lo económico es algo transitorio, cuando la gente se cierra en 'quiero toda la plata para mí' después tenés que comprar amigos para comer un asado porque no viene nadie a comer con vos", planteó el ganador en radio Zonica.

Rovito concluyó: "Estamos en el camino de estar haciendo algo bien, se puede mejorar mucho más, pero este premio te dice 'mantenete en la autopista'".

Cerrajería Leonardo página web
La página web de la cerrajería de Eduardo Rovito.

La página web de la cerrajería de Eduardo Rovito.

Qué otros empresarios argentinos recibieron el Best CEO Award 2026

  • Ostroviecki se desempeña como consultor en Empresa Familiar y Grupos Económicos Familiares y ha acompañado a numerosas familias empresarias en procesos estratégicos de transformación, fortaleciendo sus estructuras de gestión y contribuyendo a consolidar empresas con visión de largo plazo. Su trabajo ha estado orientado a profesionalizar la gobernanza empresarial, facilitar procesos de sucesión generacional y promover modelos de crecimiento sostenibles en mercados cada vez más competitivos.
  • Juan Manuel "Papon" Ricciarelli, cofundador y CEO de DON by Havas, fue distinguido esta noche con el Best CEO Award 2026 en la categoría New Business.
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