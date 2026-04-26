La chicana de Franco Colapinto contra River en la previa de su exhibición

En el marco del Road Show to BA 2026, el piloto de Alpine no pudo evitar otra muestra de su amor por Boca y lanzar una broma a los rivales de toda la vida.

Franco Colapinto junto a Juan Fossaroli y Nicolás Occhiato en la previa de su exhibición en Buenos Aires.

Franco Colapinto presenta este domingo su tan esperada exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires , en Palermo, en el marco del Road Show to BA 2026. Si bien el eje es el automovilismo, no puede faltar su pasión por Boca Juniors , con alguna chicana a los rivales riverplatenses.

Durante la previa, sobre el escenario, el corredor se prestó a una charla distendida con Nico Occhiato . "A mí me gusta que siempre estás con algún detalle de Boca" , le planteó el conductor.

"Siempre, siempre. Ahora más que nunca, es un buen momento" , ratificó el piloto de Alpine, mientras comenzaban a subir los aplausos desde el público.

Como todo eran ovaciones y no había abucheos ni señas en contra, Colapinto sintió que tenía el pie para una chanza a los rivales de toda la vida. "Lo bueno es que de River no hay" , bromeó. Ahí, ante alguna queja, aclaró: "Mentira, los queremos a todos, chicos" .

Embed La broma de Franco Colapinto: “LO BUENO ES QUE DE RIVER NO HAY” pic.twitter.com/PkfJbQ1lC7 — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2026

Franco Colapinto corre por primera vez en Buenos Aires: a qué hora arranca la exhibición y dónde verla en vivo

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto protagonizará este domingo 26 de abril una exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026. El evento se desarrolla en la zona de Palermo, frente al Rosedal, y propone una jornada que combina automovilismo, música y actividades recreativas.

El evento se realizará desde la mañana hasta la tarde e incluye una Fan Zone para el público, pruebas en la pista y presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes forman parte del cronograma central del evento.

Uno de los momentos destacados será la participación de Colapinto en una entrevista con el periodista Juan Fossaroli, previa al inicio de las principales actividades en pista. Luego, se llevarán a cabo distintas salidas del Safety Car y un recorrido de camiones sobre el circuito callejero montado especialmente para la ocasión.

Horarios del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

09:00 – Apertura de la Fan Zone

11:25 – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli

11:50 – Show musical de Soledad

12:45 – Safety Car | Run I en pista

13:55 – Show musical de Luck Ra

14:30 – Safety Car | Run II en pista

15:15 – Safety Car | Run III en pista

15:55 – Truck Tour en pista

16:15 – Cierre del evento

Cómo ver la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

La exhibición podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de ESPN y la plataforma Disney+ en su plan premium, con transmisión a partir de las 12.