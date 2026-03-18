La Selección disputará un amistoso con Guatemala: cuántas veces jugó en La Bombonera y cómo le fue La Albiceleste jugará el martes 31 de marzo luego de que se cancele el encuentro de la Finalissima ante España en Qatar. La última presentación fue en 2024 frente a Perú, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó por 1 a 0. Por + Seguir en







En la era Scaloni, la Seleccióm jugó 4 veces por Eliminatorias donde obtuvo 3 victorias, un empate y una derrota X (@CONMEBOL)

La Selección jugará el próximo 31 de marzo un partido amistoso frente a Guatemala, en la que podría ser la despedida ante su público antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, luego de que se cancele el partido de la Finalissima ante España que debía disputarse en Qatar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que dicho encuentro finalmente se disputará en La Bombonera, ya que en el estadio Monumental el 23, 27 y 31 de marzo, se presentará la banda de rock británica AC/DC.

Desde la histórica conquista en Qatar, los dirigidos por Lionel Scaloni disputaron 11 amistosos y más de la mitad de ellos fueron ante rivales centroamericanos. El último rival centroamericano de la Selección argentina fue Puerto Rico, al que los campeones del mundo golearon 6-0 a mediados de marzo del 2025.

Pero en esta ocasión, el recinto elegido será en La Boca, donde el conjunto Albiceleste en total disputó 36 partidos a lo largo de toda la historia, entre amistosos y partidos oficiales por Eliminatorias, y en números, los resultados no son malos: cosechó 25 victorias, 10 empates y 3 derrotas.

Si bien los choques no son malos, el estadio quedó marcado por las Eliminatorias para México 1970, cuando Argentina disputó sus encuentros allí y no logró obtener la clasificación, siendo la única vez en la historia que la Albiceleste no logró clasificarse a la competencia mundialista.

En cuanto a las caídas, La Bombonera se mantuvo invicta en partidos oficiales durante décadas, pero “se cortó” en 2023 en el ciclo de Lionel Scaloni cuando recibió al Uruguay de Marcelo Bielsa, que logró imponerse 2 a 0, marcando la primera derrota por los puntos en dicho recinto. Argentina Uruguay Télam Anteriormente, las únicas derrotas que había tenido fueron en encuentros amistosos: un 3-4 contra Francia en 1971 y un 1-3 frente a Alemania en 1977. Cuántas veces La Selección argentina jugó en La Bombonera y cómo le fue 09/07/1925: Argentina 1-1 Paraguay (Amistoso) 29/11/1925: Argentina 2-0 Paraguay (Copa América) 20/12/1925: Argentina 3-1 Paraguay (Copa América) 25/12/1925: Argentina 2-2 Brasil (Copa América) 29/05/1926: Argentina 2-1 Paraguay (Copa Chevalier Boutell) 09/01/1937: Argentina 6-1 Paraguay (Copa América) 14/11/1956: Argentina 2-2 Uruguay (Amistoso) 20/10/1957: Argentina 4-0 Chile (Eliminatorias) 24/08/1969: Argentina 1-0 Bolivia (Eliminatorias) 31/08/1969: Argentina 2-2 Perú (Eliminatorias) 08/01/1971: Argentina 3-4 Francia (Amistoso) 27/07/1973: Argentina 3-1 Perú (Copa Castilla) 09/09/1973: Argentina 4-0 Bolivia (Eliminatorias) 07/10/1973: Argentina 3-1 Paraguay (Eliminatorias) 27/02/1977: Argentina 5-1 Hungría (Amistoso) 29/05/1977: Argentina 3-1 Polonia (Amistoso) 05/06/1977: Argentina 1-3 Alemania (Amistoso) 12/06/1977: Argentina 1-1 Inglaterra (Amistoso) 18/06/1977: Argentina 1-1 Escocia (Amistoso) 26/06/1977: Argentina 0-0 Francia (Amistoso) 24/08/1977: Argentina 2-1 Paraguay (Copa Bogado) 19/03/1978: Argentina 2-1 Perú (Copa Castilla) 29/03/1978: Argentina 3-1 Bulgaria (Amistoso) 12/06/1977: Argentina 2-0 Rumania (Amistoso) 19/04/1978: Argentina 3-1 Irlanda (Amistoso) 03/05/1978: Argentina 3-0 Uruguay (Amistoso) 26/11/1992: Argentina 2-0 Polonia (Amistoso) 16/11/1997: Argentina 1-1 Colombia (Eliminatorias) 21/11/2012: Argentina 2-1 Brasil (Superclásico de las Américas) 05/10/2017: Argentina 0-0 Perú (Eliminatorias) 29/05/2018: Argentina 4-0 Haití (Amistoso) 08/10/2020: Argentina 1-0 Ecuador (Amistoso) 12/11/2020: Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias) 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias) 16/11/2023: Argentina 0-2 Uruguay (Eliminatorias) 19/11/2024: Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias)