1 de mayo de 2026 Inicio
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"No quiero que Argentina gane el Mundial, no lo voy a soportar": un streamer brasileño se volvió viral tras este pedido

Su mensaje, lejos de ser un análisis táctico, fue un ruego emocional que resonó tanto en los hinchas brasileños como en los argentinos.

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La reacción inédita de un streamer brasilero frente a la posibilidad de una nueva victoria argentina

La reacción inédita de un streamer brasilero frente a la posibilidad de una nueva victoria argentina

@Argentina

  • Allan Brazuca expresó su pánico ante la posibilidad de que Argentina iguale récords y sus amigos argentinos le pregunten "¿Qué se siente?".

  • El streamer mencionó específicamente a De Paul y Otamendi como los motores del "agrandamiento" argentino que busca evitar.

  • Sus palabras resonaron con fuerza en Argentina, donde los hinchas tomaron sus críticas como un elogio a la mentalidad competitiva del equipo.

  • La delegación argentina comenzará a instalarse en la ciudad estadounidense de Kansas a partir del próximo 30 de mayo.

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La eterna rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil ha sumado un nuevo capítulo que ha encendido las redes sociales en este fin de abril. En las últimas horas, un reconocido streamer brasileño se convirtió en el centro de la polémica tras realizar una confesión cargada de honestidad y, para muchos, una pizca de desesperación deportiva.

Con la mirada ya puesta en los próximos compromisos internacionales, sus declaraciones capturaron la esencia de lo que significa el "folclore" del fútbol sudamericano, donde el éxito del vecino suele ser la pesadilla propia. Esta viralización demuestra que, más allá de la pantalla, la pasión por los colores sigue siendo el motor de las conversaciones digitales más intensas de este 2026.

Cómo fue el descargo del streamer brasileño sobre la posibilidad de que Argentina gane el Mundial

streamer brasilero - viral

El popular creador de contenido brasileño Allan Brazuca se volvió tendencia absoluta tras un descargo cargado de dramatismo sobre la posibilidad de que Argentina sume una nueva estrella a su escudo.

Con casi 60.000 suscriptores y una relación cercana con la comunidad digital argentina, Brazuca no ocultó su temor ante lo que considera una pesadilla deportiva: ver a la "Albiceleste" alcanzar su cuarto título mundial. Para el YouTuber, no se trata solo de la rivalidad histórica, sino del "aguante" que debería tener frente a las cargadas de sus amigos y la actitud de ciertos referentes del equipo de Scaloni.

"No voy a soportar a los argentinos burlándose de mí", confesó con total honestidad, apuntando directamente a figuras como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, a quienes calificó de "insufribles" en el campo de juego.

Mientras este debate enciende el folclore sudamericano en las redes, la Selección Argentina ya tiene la mente puesta en su logística para la gran cita, con fechas y sedes confirmadas para defender su protagonismo en este 2026.

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