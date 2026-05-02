El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

El estreno albiceleste tendrá un rival poco habitual en su recorrido histórico. El seleccionado cuenta con un único antecedente.

Argentina ya tiene definido su primer compromiso en el Mundial 2026, donde comenzará su participación frente a Argelia en un encuentro que despierta interés por el escaso historial entre ambos equipos. El debut será una prueba especial dentro de un grupo que también integran Austria y Jordania.

El plan B de Barcelona por si Julián Álvarez no llega: es otro argentino

El conjunto africano llega tras una sólida clasificación y con una estructura competitiva respaldada por figuras experimentadas como Riyad Mahrez . Su crecimiento en el escenario internacional lo convierte en un adversario de consideración para el estreno del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

La previa adquiere un matiz especial debido a que solo existe un antecedente entre ambos seleccionados, un partido amistoso disputado hace casi dos décadas que dejó un registro particular en la historia argentina.

El único enfrentamiento entre Argentina y Argelia ocurrió en 2007, en el Camp Nou de Barcelona, durante un amistoso preparatorio para la Copa América . En aquella oportunidad, el equipo conducido por Alfio Basile se impuso por 4 a 3 en un encuentro cambiante y con varias emociones.

La Albiceleste logró revertir momentos adversos dentro del desarrollo del juego, con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de dos goles. Carlos Tevez y Esteban Cambiasso completaron el marcador para el conjunto nacional.

Argelia Argentina Redes sociales

Aquel plantel contó con futbolistas históricos como Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Gabriel Milito y Hernán Crespo, entre otros. Del equipo titular de ese compromiso, Messi es el único jugador que continúa vinculado directamente al presente del seleccionado, mientras Pablo Aimar y Roberto Ayala forman parte del cuerpo técnico.

Además, existe una conexión adicional entre entrenadores, ya que Vladimir Petkovic, actual DT de Argelia, coincidió con Scaloni durante su etapa en Lazio, sumando un componente extra a un debut que promete llamar la atención.