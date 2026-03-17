17 de marzo de 2026 Inicio
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Tras la cancelación de la Finalissima, la Selección jugará un amistoso en Argentina: cuándo y contra quién será

Con una foto de Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y otras estrellas del seleccionado, la AFA anunció a través de un comunicado que aprovecharán la fecha FIFA para ganar rodaje antes del Mundial. Todavía no está definida la sede.

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La Selección jugará el 31 de marzo frente a Guatemala en Argentina

La Selección jugará el 31 de marzo frente a Guatemala en Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó un partido amistoso de la Selección en Argentina luego que se cancele la Finalissima frente a España.

El Monumental tendrá el recital de AC/DC el 23, 27 y 31 de marzo por lo que la Selección no podrá jugar ahí
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En línea de lo que se venía manejando, finalmente la entidad madre del fútbol argentino lanzó un comunicado este martes dando por hecho que el conjunto comandado por Lionel Scaloni, jugará un partido frente a Guatemala el 31 de marzo.

Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”, indicaron en las redes sociales, donde posteriormente agregaron que los jugadores “viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso”.

Pese a que quedó acordado el rival y el día, aún resta confirmar la sede donde se disputará el choque durante la fecha FIFA, además, señalaron que “en los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”.

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La final del encuentro entre el campeón de la Copa América 2024 y Europa 2024 quedó suspendida en medio del conflicto en la guerra de Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán donde fue atacada en Qatar donde se iba a jugar.

Pese a que ambas Federaciones aseguraron que llevaron a cabo varias conversaciones para lograr un acuerdo para llevar a cabo el partido, no se concretó debido a Argentina rechazó la posibilidad que se juegue en el estadio Santiago Bernabéu y que desde España aseguró que no podía disputarlo el 31 de marzo en el Stadio Olímpico por falta de fechas.

El choque debía disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail, mismo recinto donde la Albiceleste disputó la final en el Mundial 2022 y conquistó la tercera copa mundialista de la historia de la mano de Lionel Messi frente a Francia.

Amistoso de Argentina: dónde podría jugarse

A falta de confirmación dónde se disputará el encuentro ya se empezaron a manejar el nombre de algunos estadios del país para poder vivir lo que será el último partido de la Selección en territorio argentino previa al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde ya el Monumental está totalmente descartado ya los días 23, 27 y el mismo 31 de marzo albergará los recitales de AC/DC en el país.

Por lo tanto, la AFA deberá evaluar otras sedes, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en el interior: entre las opciones figuran La Bombonera o el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, aunque según trascendió, la idea es quedarse cerca del predio de Ezeiza y no viajar.

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