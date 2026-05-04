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El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

El empresario automotor y la vedette llevarían varios meses de acercamiento, hasta que Martín Lamela decidió romper el silencio y dar a conocer la ruptura unilateral: "Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El terremoto que generó la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sigue generando réplicas, ahora con un nuevo protagonista: Rodrigo Alenaz, señalado como el tercero en discordia, un hombre ajeno al mundo mediático que ahora ve su nombre y apellido en todos los portales.

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.
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Fue Pampito quien destapó la olla en Puro Show. El periodista contó que el vínculo entre Adabel y Alenaz no nació del escándalo sino que lo precede: llevarían cerca de dos meses de acercamiento, y las señales estuvieron ahí para quien quisiera verlas. Rodrigo apareció más de una vez entre el público de Sex, la obra que protagoniza Adabel, incluso la noche exacta en que se anunció la ruptura matrimonial. Además, los dos habrían sido vistos juntos en el Autódromo, territorio natural de él como director de Rotax.

Lo que también salió a la luz fue el rol de Valeria Archimó en esta historia: habría sido ella quien los acercó. Fernanda Iglesias, por su parte, aportó un dato que retrata bien el clima previo a la explosión: semanas atrás, cuando solo circulaban rumores de infidelidad con un vecino del country, Adabel los había descartado con humor. Se imaginaba, decía, a las mujeres del barrio preguntándose quién era el supuesto tercero.

El que terminó hablando, y sin filtros, fue Martín Lamela. El esposo que había preferido el silencio ante cada versión que circulaba decidió romperlo justo cuando el nombre de Alenaz quedó expuesto. Sin mencionar al empresario directamente, dejó en claro que la ruptura no fue de a dos: "Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".

Lamela cerró su mensaje pidiendo que resguarden a Lola, la hija que tiene con Adabel, del ruido mediático.

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