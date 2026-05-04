Sol Abraham apuntó contra la producción de Gran Hermano por su salida: "Es una falta de respeto"

La exparticipante, que estuvo en la Casa de Los Famosos, fue expulsada por el Big por haber reconocido en varias oportunidades que extrañaba a su hija y que quería abandonar la casa.

Sol Abraham puso en duda sus ganas de regresar a la casa de Gran Hermano durante el repechaje

La salida de Solange Abraham generó un gran revuelo tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano y ella misma, por más que dice aceptar la decisión del Big, sigue un poco molesta con la fuerte determinación que la dejó fuera de la competencia.

¿Se va o la expulsan de Gran Hermano? La amenaza de La Bomba Tucumana tras la pelea con Luana

En su paseo por los programas de Telefe post expulsión no se quedó callada y apuntó contra la producción al asegurar que su principal objetivo era “ganar, yo no abandoné”. “Yo fui expulsada por extrañar a mi hija , preguntáselo a Gran Hermano. Yo no puedo discutir nada, yo no voy a salir enojada, ni nada”, aseguró en Cortá por Lozano.

Además, explicó que le duele no seguir en el juego porque “me apasiona”, pero respondió a las acusaciones de que estaba arreglada su salida para ver a su hija y volver a ingresar más tarde: “ Se especula y me parece una falta de respeto al formato, a toda la producción, me parece horrible. Es una falta de respeto a mí. ¿Cómo va a pasar eso? Gran Hermano genera amores y odios, o sea que obviamente va a haber gente que quiera ensuciarlo, entonces pasan estas cosas”.

En esa línea, en A La Barbarossa volvió a tocar el tema del repechaje, una oportunidad que tiene los jugadores que fueron eliminado o expulsados para regresar al reality, y fue sincera: “No sé si quiero volver. Por un lado, el juego me encanta y me apasiona. Disfrutaba estar ahí. Las ganas las tengo. Me encanta el juego” .

“Me quería ir por un tema personal. Mi juego no tiene nada que ver con Cristian U, no fue una estrategia. Yo no elegí salir, fue Gran Hermano. Lo que sí dije fue que extrañaba y que estaba considerando irme, pero lo hablé porque es un espacio donde decimos cómo nos sentimos. Con ese tema no hubiera jugado”, aclaró.

De igual modo, explicó que la decisión del Big “está perfecto, y no me lo tomé mal, salí feliz” y agregó: “Yo expresaba que extrañaba y consideraba todo el tiempo la decisión de irme”.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Tras la salida de Solange Abraham de Gran Hermano, Generación Dorada se desató la polémica en las redes sociales luego que se volviera viral un comentario de la participante cuando aún estaba dentro de la casa. ¿Sabía que se iba?

Los usuarios acusaron a la producción de haber fraude en el reality ya que se viralizó un clip en el que se la exparticipante habría anticipado su salida y que adelanta el regreso tanto de ella, a lo mejor en el repechaje, como el nuevo ingreso de Cinzia, que finalmente se dio.

“Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos”, le dice a Emanuel y si bien en ese momento pasó desapercibido, hoy toma otra postura y apuntaron contra la producción que podría tomarse como fraude dicha jugada.