En alerta: qué modelos mexicanos podrían empezar a faltar

El vencimiento del acuerdo que permitía importar vehículos desde México sin arancel puso bajo observación a varios modelos vendidos en el país. ¿Qué puede llegar a pasar?

Si bien las industrias regionales están en un alto nivel de calidad y estándares , nobleza obliga reconocer que la fabricación mexicana siempre fue objeto de elogios por su muy buen nivel general algo que, gracias al acuerdo bilateral , permitió que el público argentino pueda subirse de manera más accesible a modelos que, por ejemplo, suelen tener estándares del mercado de América del Norte.

Pero desde hace unos días se prendieron las luces de alerta: el mercado automotor argentino sumó un nuevo foco de incertidumbre. Desde el 18 de marzo venció el cupo del acuerdo automotor con México que permitía importar vehículos desde ese país sin pagar arancel, por lo que las nuevas operaciones quedaron alcanzadas por el tributo extrazona del 35 % , salvo las unidades que ya estaban embarcadas o en tránsito antes de esa fecha.

El tema tiene impacto porque, como anticipábamos, México no es un origen marginal para la Argentina . El Acuerdo de Complementación Económica N° 55 es el instrumento que regula el intercambio de productos de la industria automotriz, vehículos y autopartes entre ambos países. Sin una renovación del esquema, las marcas que dependen de ese origen deberán revisar precios, disponibilidad o futuros embarques.

Entre los modelos que llegan desde México aparecen Volkswagen Taos, Tiguan y Vento GLI; Nissan Frontier, Versa y Sentra; Ford Maverick y Bronco Sport; Honda ZR-V; Kia K3; Chevrolet Silverado; Audi Q5 y BMW Serie 3 . No todos tienen el mismo volumen ni la misma exposición comercial, pero todos forman parte del mapa de productos que podrían verse alcanzados por el nuevo escenario.

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Uno de los casos más sensibles es el de la Nissan Frontier, que dejó de fabricarse en Argentina y comenzó a abastecerse desde México para nuestro mercado. En marzo, la pick up todavía apareció dentro del Top 50 de patentamientos de vehículos livianos con 387 unidades, posiblemente producto de un remanente, aunque en abril ya no figuró entre los 50 modelos más vendidos.

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También sobresale el Volkswagen Taos, que antes se producía en Argentina y ahora llega desde México. En abril patentó 965 unidades y ocupó el puesto 13 del ranking general de modelos livianos, mientras que en marzo había registrado 1.173 unidades. En el acumulado de 2026 llegó a 4.000 patentamientos.

Cuánto pesan los mexicanos en el mercado

Según las cifras, el peso de estos modelos no es testimonial. En abril, solo tres modelos mexicanos presentes dentro del Top 50 —Volkswagen Taos, Kia K3 y Ford Maverick— sumaron 1.619 unidades. Frente a un mercado de 44.344 vehículos livianos, representaron al menos el 3,7 % de los patentamientos del mes.

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En marzo, el porcentaje fue mayor porque también figuró la Nissan Frontier dentro del Top 50 aunque como resaltamos se trata, todavía, de unidades argentinas. Ese mes, Taos, Frontier, Kia K3 y Maverick reunieron 2.263 unidades, equivalentes al 4,9 % del mercado de vehículos livianos. El número debe tomarse como un piso, ya que otros modelos mexicanos no aparecen detallados entre los más vendidos porque quedaron fuera del ránking de 50 que suelen comunicar mensualmente.

Qué podría pasar ahora

Por ahora no se puede afirmar que estos modelos dejarán de venderse en Argentina, de hecho posiblemente el stock cubra la inercia por la falta de acuerdo aunque sí muchos estarán atentos a las próximas horas siguiendo el desarrollo. El efecto dependerá del stock disponible, de las unidades ya embarcadas y de las decisiones comerciales de cada marca. Sin embargo, si el acuerdo no se reordena, el impacto podría aparecer en precios, disponibilidad o reposición de unidades.

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La situación llega además en un mercado que ya mostró una baja en abril. Ese mes se patentaron 47.564 vehículos en total, un 13,6 % menos que en abril de 2025 y un 3,3 % por debajo de marzo. En ese contexto, cualquier cambio arancelario puede tener impacto sobre la estrategia de las automotrices.

Esta no es la primera vez que se da esta situación pero sí hay una diferencia importante: las veces anteriores todo se debió al fin del trato que, renovación mediante, siguió su curso y en este caso hay más condimentos sobre la mesa que atañe a las negociaciones directas de ambos gobiernos.