¿Se va o la expulsan de Gran Hermano? La amenaza de La Bomba Tucumana tras la pelea con Luana

A una semana de su llegada, la cantante se mostró indignada por los dichos de la participante por el conflicto que tiene como tercero en discordia a Franco Zunino.

“No la disculpo una mierda. Me siento incómoda. Le voy a pedir a Gran Hermano ‘sacame’”, indicó La Bomba Tucumana.

En Gran Hermano, Generación Dorada no baja la tensión y ahora la pelea se centró entre Gladys “La Bomba Tucumana ” y Luana Fernández, que generó la amenaza de la cantante de querer abandonar el certamen a una semana de su ingreso.

Sol Abraham apuntó contra la producción de Gran Hermano por su salida: "Es una falta de respeto"

La discusión entre ellas viene de algunos días ya que tiene como tercero en discordia a Franco Zunino , el participante que tuvo una relación con la modelo y ahora tiene un gran acercamiento a la tucumana. Este lunes, la artista se mostró indignada contra la joven jugadora y hablando con sus compañeras, Cinzia y Danelik, en la habitación aseguró que no está en condiciones de “aguantar” los planteos y acusaciones de la influencer.

“Si yo te digo así es feo. Tal vez algunas personas pueden soportarlo y yo no, porque no tengo necesidad ”, se indignó y remarcó que tiene 60 años “una vida y una carrera hecha , una familia. Ustedes son jovencitas...”.

Si bien la venezolana intentó bajar los decibeles de la tensión explicando que dentro de la casa los ataques son moneda corriente, La Bomba no la puede perdonar al considerar que la acusación es demasiado grave: “ Grave es que alguien te diga 'vos sos una prostitut* y viniste acá a sacarme mi marido' . ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierd* y no me interesa nada”.

“Si pasa así a mí no me gusta porque yo me siento incómoda y entonces voy a empezar a pedir a la gente… ‘Gran Hermano, Gran Hermano sacame, sacame’ y yo me voy a mi casa ”, lanzó la artista argentina.

Por otro lado, dejó en claro que ella no estaba al tanto de la relación de Luana junto a Zunino: “No sabía si se había casado o no con el chico, y yo tampoco lo busqué a él, ni él a mí. Estábamos jugando”. ¿Gran Hermano la expulsará como hizo con Solange Abraham o se irá por decisión propia?

Embed La Bomba sigue su cruzada contra Luana y amenaza con irse de #GranHermano pic.twitter.com/a9rvTloPM0 — emi (@eeemiliano) May 4, 2026

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego que se diera a conocer que sólo faltan unos últimos estudios médicos, pero que firmó un contrato millonario, tal vez el más alto de la historia del reality en Argentina.

El último paso para estar lista para el reingreso son los estudios finales, para que su estadía no tenga más inconvenientes para la producción y sea seguro para la artista: “Sigue con sus temas cardiológicos, sigue con el holter. Hay que cuidarla”, aseguró el panelista Guido Záffora en DDM, con Mariana Fabbiani, en América.

Tras la caída, Del Boca tuvo lesiones severas en la boca, y el golpe le desplazó un diente y le aflojó la raíz de otro, por lo que tuvo mucho dolor y complicaciones estéticas difíciles de disimular frente a las cámaras.

En cuanto al acuerdo económico, la actriz habría cerrado el “mejor contrato de la historia de Gran Hermano”, según comentó su abogado, Juan Pablo Fioribello, que fue el encargado de las conversaciones con Telefe. Según trascendió, cobraba aproximadamente 1.5 a 1.7 millones de pesos diarios durante su participación en la Generación Dorada en 2026.