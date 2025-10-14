14 de octubre de 2025 Inicio
La Selección no tuvo rival y goleó a Puerto Rico por 6-0 en Florida

Con el regreso de Lionel Messi y el debut de varios jugadores, la Albiceleste jugó al trote y no tuvo piedad ante el conjunto puertorriqueño en el cierre de la gira por Estados Unidos. Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Steven Echavarría en contra y dos de Lautaro Martínez, los goles de la Albiceleste.

Por
Todos festejan el gol de Alexis MacAllister, el primero de la Selección.

La Selección hace de local en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami.

La Selección argentina apabulló a Puerto Rico por 6-0, en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida en el segundo amistoso de la gira internacional por Estados Unidos. Con el regreso de Lionel Messi al 11 titular y el debut de varios jugadores como José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y hasta Facundo Cambeses, el equipo que dirige Lionel Scaloni no tuvo rival en su primer enfrentamiento con el conjunto puertorriqueño y cerró la doble fecha FIFA con una goleada, de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Lo Celso grita con alma y vida el único gol del partido.
Sin Messi, la Selección argentina cumplió y superó a Venezuela por 1-0 en Miami

Más que un amistoso, el partido de Argentina contra la Selección de Puerto Rico semi-amateur fue un entrenamiento, una prueba de sistema táctico, un ensayo a prueba y error. El conjunto del Centroamérica nunca fue medida en un partido que la Scaloneta lo jugó al trote y sin pisar el acelerador.

Y como esto es fútbol, Puerto Rico tuvo la primera clarísima para abrir el marcador: el delantero Leandro Antonetti cortó un pase a Messi, vio adelantado al Dibu Martínez y desde su propio campo lanzó un misil que casi se le mete al arquero de la Selección. Así, el 1 argentino evitó un golazo y mantuvo la valla invicta.

argentina puerto rico
Argentina, con la vuelta de Lionel Messi, jugó al trote.

Así, se despertó enseguida la Albiceleste que metió tres goles sin despeinarse. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza, tras una volea de Nico González; Gonzalo Montiel rompió el arco con un derechazo, luego de una exquisita asistencia de Messi, de emboquillada y el volante del Liverpool volvió a marcar, previo pase de José Manuel López. Un primer tiempo pintado de blanco y celeste.

En el complemento, hubo un solo equipo en la cancha de Inter Miami. Puerto Rico, a la inaptitud futbolística le sumó el bajón físico y desapareció del partido. Así aprovechó Scaloni para mover el banco y hacer debutar a varios jugadores que tiene en consideración: Rivero (River), Moreno (Palmeiras) y hasta Cambeses, el arquero de Racing, ingresaron para mostrarse de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026.

gonzalo montiel puerto rico
Gonzalo Montiel marcó el segundo gol de la Selección.

Hubo tiempo entonces para un doblete de Lautaro Martínez, que se reencontró con el gol en la Selección argentina, y un tanto en contra, producto de un rebote en el jugador Steven Echavarría. Para destacar, también las dos asistencias de Lionel Messi, que volvió a vestir la celeste y blanca tras su ausencia frente a Venezuela el viernes pasado (1-0) y su participación en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS (4-0).

De esta manera, la Selección argentina cerró la fecha FIFA con dos victorias ante equipos que no estuvieron a la altura de la competencia de la Albicelestes. Las próximas presentaciones del equipo de Scaloni serán en noviembre: se enfrentará a Angola en Luanda y jugará un segundo amistoso con un rival a definir.

argentina puerto rico

Argentina vs. Puerto Rico en Florida: las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez (Facundo Cambeses); Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi (Lautaro Rivero); Giuliano Simeone (Nicolás Paz), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso (Aníbal Moreno), Nicolás González; Lionel Messi y José López (Lautaro Martínez). DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris (Darren Rios); Steven Echavarría, Isaac Angking (Noeh Hernández), Wilfredo Rivera; Jeremy De León (Juan O'Neill), Ricardo Rivera (Gerald Diaz) y Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.

Mirá el resumen de la goleada de la Selección argentina sobre Puerto Rico

