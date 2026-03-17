Por qué River no le prestará el Monumental a la Selección en el amistoso frente a Guatemala

Luego de que se cancele la Finalissima frente a España, que debía disputarse el 27 de marzo en el Lusail, AFA confirmó un amistoso con Guatemala en territorio argentino para el próximo 31 de marzo.

El Monumental tendrá el recital de AC/DC el 23, 27 y 31 de marzo por lo que la Selección no podrá jugar ahí

La cancelación de la Finalissima le abrió la posibilidad a la Selección a jugar un partido amistoso en territorio: AFA informó que jugará frente a Guatemala el próximo 31 de marzo. Sin embargo, falta la confirmación del estadio.