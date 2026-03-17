17 de marzo de 2026 Inicio
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Por qué River no le prestará el Monumental a la Selección en el amistoso frente a Guatemala

Luego de que se cancele la Finalissima frente a España, que debía disputarse el 27 de marzo en el Lusail, AFA confirmó un amistoso con Guatemala en territorio argentino para el próximo 31 de marzo.

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El Monumental tendrá el recital de AC/DC el 23

El Monumental tendrá el recital de AC/DC el 23, 27 y 31 de marzo por lo que la Selección no podrá jugar ahí

La cancelación de la Finalissima le abrió la posibilidad a la Selección a jugar un partido amistoso en territorio: AFA informó que jugará frente a Guatemala el próximo 31 de marzo. Sin embargo, falta la confirmación del estadio.

La Selección jugará el 31 de marzo frente a Guatemala en Argentina
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Noticia en desarrollo.-

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