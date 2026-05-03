El futbolista de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026, que prefiere su vida de campo antes que los lujos

Patrick Wimmer llegará a la Copa del Mundo con una historia marcada por la austeridad, el trabajo rural y un presente de alto nivel competitivo.

Patrick Wimmer es el futbolista de Austria que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026 y que elige la tranquilidad rural por encima del lujo habitual de las estrellas. Mientras muchos jugadores exhiben autos y joyas, su rutina ideal incluye tractores, animales y trabajo en la tierra .

Patrick Wimmer será una de las cartas ofensivas de Austria en el cruce ante Argentina por el Grupo J.

El delantero se convirtió en una pieza importante del seleccionado austríaco gracias a su potencia, despliegue y desequilibrio ofensivo . Su aparición llamó la atención en Europa por un perfil distinto al molde tradicional de las academias de elite.

También arrastra una historia personal atravesada por limitaciones económicas . Durante la infancia usó equipamiento básico y pasó años lejos de los privilegios que suelen rodear a las promesas del deporte profesional.

Nacido en Sittendorf , Wimmer creció en una granja familiar bajo condiciones sencillas. En lugar de obsesionarse con la pelota desde chico, alternaba entrenamientos con tareas rurales . Esa experiencia moldeó una personalidad reservada y ajena al brillo mediático.

Con el paso de los años, su carrera dio un salto en el fútbol europeo. Sin embargo, nunca abandonó sus preferencias: levantarse temprano, alimentar animales, cortar leña o recorrer campos siguen siendo parte de su identidad. Sus números explican por qué genera atención. En 2023, integró un selecto grupo de futbolistas con más de una ocasión clara creada por partido en las principales ligas del continente, junto a figuras consagradas como Lionel Messi y Kevin De Bruyne.

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Además, desarrolló intereses fuera del deporte. Se formó como técnico en mecatrónica, realizó inversiones inmobiliarias y hasta protagonizó campañas vinculadas a maquinaria agrícola. Su conexión con ese mundo permanece intacta. El próximo 22 de junio en Dallas, Austria buscará dar el golpe frente a Argentina. Wimmer aparece como una amenaza concreta por su intensidad, su llegada al área y una mentalidad competitiva que no se altera ante escenarios grandes.