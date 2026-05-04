El Gobierno oficializó aumentos en jubilaciones y asignaciones: cómo quedan los montos desde mayo

La ANSES actualizó haberes previsionales y prestaciones sociales con un incremento del 3,38%. La mínima se fijó en $393.174,10, sin contabilizar el bono de $70.000, monto que se encuentra congelado desde marzo de 2024.

El Gobierno confirmó este lunes los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán a partir de mayo de 2026 , en línea con la fórmula de movilidad vigente. Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones 110/2026 y 111/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

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Según lo establecido, la jubilación mínima se fijó en $393.174,10 , mientras que el haber máximo alcanzará los $2.645.689,38. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizó a $179.859,20.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $314.539,28 desde el mismo período. También se definieron las nuevas bases imponibles para los aportes previsionales: el mínimo será de $132.420,94 y el máximo de $4.303.619,01.

Por otro lado, la resolución 111/2026 dispuso un incremento del 3,38% en los montos y rangos de ingresos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. La actualización impacta en todas las prestaciones, con excepción de algunas específicas contempladas en la normativa.

Asimismo, se ratificó que aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos superiores a $2.896.244 quedarán excluidos del cobro de asignaciones , independientemente del ingreso total del hogar.

Las nuevas cifras comenzarán a regir para todas las prestaciones devengadas desde mayo, en el marco de la política de actualización mensual que aplica el organismo previsional.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en mayo: en cuánto queda la mínima

El Gobierno oficializó este miércoles el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en mayo, y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Este bono permitirá que el haber mínimo total sea de $463.250,17 y en el caso de PUAM a $374.255; mientras que la pensión por invalidez laboral será de $336.223.