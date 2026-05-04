Inició la preventa para ver a Ed Sheeran en Argentina: precios, dónde y cómo comprar las entradas

El regreso al país del artista británico genera fuerte expectativa y alta demanda en la preventa de entradas para su show en Buenos Aires.

La vuelta del reconocido cantautor y músico británico Ed Sheeran a la Argentina vuelve a generar furor entre los fanáticos del exponente del pop, cuyo estilo versátil fusiona elementos de folk-pop, soft rock, R&B y hip-hop. Tal es así que hay miles de usuarios conectados al mismo tiempo para conseguir una entrada.

La preventa exclusiva comenzó este lunes 4 de mayo a las 12 horas del mediodía y marcó el puntapié inicial de cara al show del 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán. Para entonces se esperará que el artista inglés desplegará su “LOOP Tour”, presentando material de su álbum Play junto a sus grandes éxitos. Como condimento extra, la fecha contará con la participación de Finneas , productor y colaborador habitual de Billie Eilish .

La última vez que Ed Sheeran estuvo en el país, también en Buenos Aires, fue en 2019, cuando se presentó en el Campo Argentino de Polo en el barrio porteño de Palermo. Esta vez, tras siete años de espera, el cantante regresará a Buenos Aires para presentar gran parte del repertorio, pero sobre todo para compartir las varias de las canciones estrenadas en 2025.

“Play” (editado en 2025 por el sello Warner) explora territorios musicales inéditos mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo. Inspirándose en parte en tradiciones musicales de India y Persia — y sus sorprendentes conexiones con los sonidos folk irlandeses con los que creció — Sheeran combina escalas, ritmos y melodías compartidas en un lenguaje musical sin fronteras que le da al álbum un distintivo aire global.

Precios de la preventa del show de Ed Sheeran en Argentina

Los precios oficiales —sin incluir el cargo por servicio de la plataforma— muestran una escala que va desde los 125 mil hasta los 280 mil pesos. Por caso, el acceso al campo trasero con acceso a cabecera del reducto situado en el barrio de Parque Patricios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es la opción más económica con un valor de 125.000 pesos, seguido por la platea a $190.000 y la platea media a $250.000.

En los sectores más cercanos al escenario, el campo delantero (tanto en el lado izquierdo como en el derecho) los precios se ubican en $275.000, mientras que la platea preferencial alcanza los $280.000. A estos valores se les suma aproximadamente un 15% adicional por service charge, lo que eleva los montos finales y consolida al recital entre los más costosos del año en el país.

A modo de comparación, el artista se presentará el 11 y 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX) en México Distrito Federal, donde las entradas van aproximadamente desde 96 dólares ($139.000 aproximadamente) hasta US$ 442 (cerca de $640.000), según la ubicación.

ED_SHEERAN_INSTAGRAM_2 Instagram Ed Sheeran @teddysphotos

Dónde puedo comprar las entradas para ver a Ed Sheeran en Argentina

La venta de entradas para ver a Ed Sheeran para su presentación del 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán se realiza de manera exclusiva a través de Livepass, único canal oficial habilitado para evitar fraudes o reventa (conforme citaron desde la firma que expende los tickets). Al mismo tiempo, la preventa mediante Banco Francés o BBVA —destinada a clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por tal entidad— comenzó este lunes al mediodía y se extenderá por un máximo de 24 horas (hasta mañana martes) o hasta agotar el cupo asignado, estimado en unas 15 mil entradas.

Posteriormente, la venta general se habilitará el martes 5 de mayo, también desde las 12 hs. del mediodía en Argentina, y se puede abonar con todos los medios de pago (tarjetas, pagos con QR y demás). Antes bien, es preciso hacer el registro en la cuenta para poder obtener las entradas.

Sobre la gira de Ed Sheeran vale mencionar que el “LOOP Tour” promete a los fans una experiencia en vivo renovada, con un diseño de escenario y repertorio completamente nuevos, que incluyen canciones de su álbum recién lanzado “Play” , junto a los temas los favoritos de sus fans.

ED_SHEERAN_4 Instagram Ed Sheeran @teddysphotos

Cómo compro la preventa del show de Ed Sheeran en Argentina

El proceso de compra requiere anticipación y rapidez. Tal es así que se recomienda ingresar al sitio unos minutos antes del inicio para acceder a la fila virtual, un sistema clave ante la alta demanda. También es fundamental contar con una cuenta previamente creada y validada en la plataforma para evitar demoras al momento de seleccionar las ubicaciones.

Una vez dentro, el usuario debe elegir el evento “Ed Sheeran Loop Tour”, seleccionar la fecha del 29 de noviembre, definir el sector en el mapa interactivo y cargar las entradas al carrito. Luego, se completan los datos personales y se realiza el pago —en el caso de la preventa, con tarjeta BBVA— para finalizar la operación. Tras la compra, las entradas se envían de forma digital al correo electrónico y quedan disponibles en la cuenta del usuario.

Como dato clave, los clientes BBVA cuentan con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta, un beneficio que, en un contexto de precios elevados, se vuelve determinante. Además, desde la organización del evento insistieron en "evitar canales no oficiales para reducir el riesgo de estafas o tickets inválidos".