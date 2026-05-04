Empleadas domésticas, con aumento en mayo 2026: cuánto cobrarán por hora

El salario de las trabajadoras de casas particulares se actualiza este mes con nuevos valores por hora, aumentos escalonados y adicionales vigentes.

El salario del personal de casas particulares volvió a actualizarse en mayo de 2026 tras un nuevo acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , que es el órgano paritario en Argentina que fija los salarios mínimos, categorías y condiciones laborales del servicio doméstico.

La medida confirma un esquema de aumentos acumulativos que impacta de forma directa en el valor de la hora de limpieza , así como, también, en los sueldos mensuales y en los adicionales que perciben miles de trabajadoras en todo el país.

Los valores son mínimos obligatorios y varían según categoría, si es con/sin retiro y horas trabajadas. La categoría más común es Tareas Generales (limpieza, etc.).

Aumenta el valor de la hora de limpieza para las empleadas domésticas en mayo 2026

El incremento vigente para mayo es del 1,6% respecto a abril y forma parte de una pauta escalonada que incluye subas del 1,8% en abril, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Con esta actualización, el valor de la hora para la categoría más extendida, la de tareas generales, quedó fijado en $3.547,44 para trabajadoras con retiro y en $3.805,10 para aquellas sin retiro.

En términos mensuales, los salarios mínimos de referencia se ubican en torno a los $435.201 para el personal con retiro y $481.109,55 para quienes trabajan sin retiro. Se trata de pisos legales, por lo que pueden ser superados por acuerdos particulares.

La actualización también alcanza al resto de las categorías. En mayo, los supervisores perciben desde $4.233,82 por hora con retiro y $4.614,42 sin retiro, mientras que en tareas específicas los valores parten de $4.022,91 y $4.387,44 respectivamente. Para el cuidado de personas, la hora se ubica en $3.805,10 con retiro y $4.231,79 sin retiro, y en el caso de caseros el esquema se mantiene bajo modalidad sin retiro con un valor de referencia similar al de tareas generales.

Bonos y adicionales para empleadas domésticas en mayo 2026

Además del salario básico, el acuerdo incorpora una serie de adicionales que inciden en el ingreso final. Entre ellos se destaca el plus por zona desfavorable, que se actualizó al 31% y alcanza a trabajadoras de provincias patagónicas y regiones específicas del país.

También continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, contabilizado desde septiembre de 2020.

En paralelo, el esquema salarial avanza con la incorporación progresiva de sumas no remunerativas otorgadas previamente. La mitad de esos montos fue integrada al básico en abril, elevando la base de cálculo del aumento de mayo, mientras que el resto se incorporará en julio. Hasta entonces, se mantienen pagos adicionales que oscilan entre $4.000 y $10.000 según la carga horaria semanal.

A su vez, se fijaron valores de referencia para jornadas reducidas, lo que impacta en quienes trabajan pocas horas por semana, con montos proporcionales que también se actualizan con cada tramo de la paritaria.