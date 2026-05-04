4 de mayo de 2026 Inicio
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Lula da Silva viaja a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump: busca destrabar la agenda bilateral

El encuentro será este jueves y llega en un contexto de tensiones políticas internas para el presidente brasileño y diferencias recientes con la Casa Blanca por la situación en Oriente Medio.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, partirá este miércoles hacia Washington para mantener una reunión oficial con su par estadounidense, Donald Trump, prevista para el jueves. El eje del encuentro estará puesto en reactivar la agenda bilateral y avanzar en temas que permanecen trabados entre ambos países.

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De acuerdo con fuentes del gobierno brasileño, la reunión tendrá carácter de trabajo y buscará encauzar negociaciones en áreas sensibles del vínculo comercial y político.

Entre los puntos que Brasil pretende discutir aparece la eliminación de aranceles a sus exportaciones y el levantamiento de restricciones que afectan a funcionarios del país sudamericano.

La visita se dará en el marco complejo para el gobierno de Lula. En los últimos días, el Congreso brasileño rechazó la nominación de Jorge Messias para la Corte Suprema y, además, dejó sin efecto un veto presidencial sobre un proyecto de ley, configurando un escenario adverso para el Ejecutivo.

El encuentro con Trump había sido inicialmente previsto para marzo, pero se postergó en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que obligó a redefinir prioridades en la agenda internacional de ambos gobiernos. En ese contexto, Lula adoptó una postura crítica frente a las acciones militares impulsadas por Estados Unidos contra Irán, lo que tensó el vínculo.

Sin embargo, en los últimos días se registró un gesto de distensión. El mandatario brasileño expresó su solidaridad con Trump tras el ataque que sufrió durante una cena de corresponsales en Washington, un episodio que reconfiguró el tono del diálogo entre ambos.

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