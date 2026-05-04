Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de mayo

El billete estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación en el comienzo hábil de mayo mientras se espera por una mayor liquidación de las empresas agroexportadoras.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en el comienzo hábil de mayo tras haber cerrado abril con una leve alza de $10 . Por su parte, los tipos de cambio financieros también operan en verde, mientras que el dólar blue se mantiene en torno a los $1.400 .

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria cayeron por movimientos puntuales: bajaron u$s798 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s207 millones en su 78ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.151 millones en el año, de los cuales u$s2.769 millones corresponden a abril, el mayor saldo mensual en lo que va del año .

La liquidación de dólares por parte de las empresas agroexportadoras cayó con fuerza en abril , el primer mes completo marcado por la cosecha gruesa. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) detalló que el mes pasado ingresaron u$s2.495 millones, con lo que el primer cuatrimestre cerró con una baja del 11% respecto al mismo período de 2025.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en lo que van del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.