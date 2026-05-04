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Los dueños de la tarde y el prime time: C5N volvió a imponerse en el rating en abril

Con Argenzuela, El Diario, Minuto Uno, Duro De Domar, los debates de Periodistas y los informes económicos de La Ley de la Selva a la cabeza, el canal lideró nuevamente lo más visto durante los segmentos más competitivos del cuarto mes del año.

C5N se afianza como lo más visto de abril.

C5N se afianza como lo más visto de abril.

Una vez más, C5N volvió a liderar el rating de abril durante la tarde y el prime time con sus programas emblema. Argenzuela, El Diario, Minuto Uno y Duro De Domar se impusieron cada uno en sus franjas diarias, mientras que Periodistas, de lunes a jueves, y La Ley de la Selva, todos los lunes, también fueron lo más visto en sus horarios.

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Argenzuela, el tanque de las tardes

Argenzuela

Con la conducción de Jorge Rial y un equipo periodístico de lujo, Argenzuela promedió 2,76 puntos de rating durante el cuarto mes del año y se afirma como el programa más visto del canal.

Minuto Uno se impone con claridad en su franja

minuto uno

Casi en el mismo nivel, Minuto Uno, con la conducción de Gustavo Sylvetre, tuvo una media de 2,74 y encabezó las noches de las señales de noticias.

Duro de Domar, el clásico de todas las noches

duro de domar

El que no se quedó atrás y también sacó una amplia diferencia sobre su competencia fue DDD, que, con Pablo Duggan a la cabeza y su característico humor en sus informes, midió 2,18 y ganó todo el segmento nocturno.

El Diario estiró el liderazgo

El diario

Por la tarde, El Diario, de Daniela Ballester y Julián Guarino, también triunfó en su franja: hizo 2,33 puntos y estiró el liderazgo vespertino.

La ley de la selva, el programa más visto de economía

La ley de la selva

Los lunes, La Ley de la Selva volvió a ser el programa líder de economía: bajo el mando de Alejandro Bercovich, las emisiones de los lunes terminaron primeras con un promedio de 1,33 puntos de rating.

Periodistas, los debates más interesantes

Rating Abril C5N 2026

Los debates de Periodistas, el especial que reúne a los comunicadores con mejor información del país, acompañaron el liderazgo de lunes a jueves: promediaron 2,51 puntos y se mantuvieron también entre lo más visto.

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