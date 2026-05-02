2 de mayo de 2026 Inicio
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El gigante de Europa que quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial 2026

La cúpula directiva avanza con sondeos preliminares en busca de un perfil exitoso capaz de liderar una reestructuración profunda del plantel principal.

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Real Madrid analiza el futuro de su banco: Lionel Scaloni encabeza la lista.

Real Madrid analiza el futuro de su banco: Lionel Scaloni encabeza la lista.

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  • Real Madrid inició sondeos informales para contratar al actual seleccionador argentino una vez finalizado el torneo internacional de 2026.

  • La dirigencia encabezada por Florentino Pérez lo ubica entre los principales candidatos por su gestión de grupo y resultados recientes.

  • El contrato vigente con la federación argentina se extiende hasta el cierre de la competencia en Estados Unidos, Canadá y México.

  • Otros entrenadores de renombre también forman parte de la lista de alternativas que evalúa el club para la próxima temporada.

Real Madrid avanza en la planificación de su próximo ciclo deportivo y tiene a Lionel Scaloni como uno de los principales apuntados para asumir como entrenador tras la finalización del Mundial 2026. La dirigencia del club español ya realizó sondeos informales para conocer su situación contractual y explorar una posible incorporación una vez concluido su vínculo con la selección argentina.

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El actual seleccionador nacional se consolidó como una de las opciones más valoradas por la conducción encabezada por Florentino Pérez, que busca un perfil con capacidad para gestionar figuras, potenciar juveniles y sostener resultados en un contexto de alta exigencia. Su recorrido reciente y la construcción de un equipo competitivo lo posicionan como una alternativa concreta dentro del proyecto de renovación del plantel.

Mientras tanto, el entrenador mantiene el foco en la preparación del equipo nacional para la competencia internacional de 2026. Su contrato con la federación argentina finaliza al término de ese torneo, y sus declaraciones públicas han dejado abierta la posibilidad de evaluar su continuidad o un cambio de rumbo en su carrera una vez concluido ese ciclo.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni es seguido de cerca por Real Madrid mientras continúa al frente de la Selección Argentina y mantiene su enfoque en la competencia internacional de 2026.

Lionel Scaloni es seguido de cerca por Real Madrid mientras continúa al frente de la Selección Argentina y mantiene su enfoque en la competencia internacional de 2026.

Otros entrenadores que suenan en Real Madrid

La planificación del club incluye el análisis de distintos candidatos con trayectoria internacional, en un escenario en el que todavía no existe una definición sobre quién asumirá el cargo en la próxima temporada.

Dentro de ese abanico, hay perfiles que aparecen como opciones más accesibles en el corto plazo. En ese grupo se ubican José Mourinho, con pasado en la institución y experiencia en contextos de alta presión, aunque con interrogantes sobre la continuidad de resultados recientes, y Mauricio Pochettino, quien ofrece conocimiento del torneo local y capacidad para desarrollar equipos competitivos, pese a la falta de títulos de máxima exigencia.

En otra línea aparecen alternativas de mayor impacto pero con condicionantes más marcados. Jürgen Klopp es valorado por su liderazgo transformador y su capacidad para construir una identidad competitiva, aunque su situación personal lo aleja de una llegada inmediata. Didier Deschamps, por su parte, se destaca por su gestión de grupo y estabilidad al más alto nivel, aunque no cuenta con experiencia reciente en clubes, lo que abre dudas sobre su adaptación a una temporada extensa.

Completan la nómina Zinedine Zidane, respaldado por su historial en el club aunque sin señales concretas de un posible regreso, y Julian Nagelsmann, quien aporta una mirada táctica moderna y adaptable, aunque su menor recorrido en procesos prolongados genera cautela en la evaluación.

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