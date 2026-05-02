2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El plan B de Barcelona por si Julián Álvarez no llega: es otro argentino

El club catalán analiza alternativas ofensivas ante una negociación compleja y pone el foco en un atacante con números destacados.

Por
Julián Álvarez

Julián Álvarez, en el radar de Barcelona.

X (@brfootball)
  • Barcelona sigue de cerca a Julián Álvarez pero enfrenta obstáculos económicos y contractuales que dificultan su incorporación.

  • Lautaro Martínez aparece como la principal alternativa dentro del mercado por su rendimiento sostenido en Italia.

  • La planificación ofensiva incluye otras opciones evaluadas por la dirigencia ante el contexto financiero del club.

  • La decisión final podría postergarse hasta después del Mundial, donde ambos delanteros estarán con la Selección argentina.

El mercado de pases europeo comienza a definirse con Barcelona enfocado en reforzar su ataque, donde aparecen dos nombres centrales: Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ambos delanteros de la Selección argentina. Mientras el futbolista del Atlético de Madrid es el objetivo principal, el atacante del Inter se posiciona como la alternativa más concreta en un contexto condicionado por el fair play financiero y la necesidad de reconfigurar la delantera, también atada a la situación de Robert Lewandowski.

Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League
Te puede interesar:

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

En ese escenario, la operación por Julián Álvarez presenta dificultades vinculadas a su contrato, su cláusula de salida y el monto que exigiría el Atlético de Madrid, lo que obliga a la dirigencia a evaluar seriamente otras opciones dentro del mercado. Allí es donde Lautaro gana terreno como una posibilidad más viable.

De esta manera, la planificación deportiva se mueve entre estos dos perfiles ofensivos, con un análisis que contempla tanto el rendimiento actual como el costo de cada operación en un contexto económico exigente para el club catalán.

Lautaro Martínez
Lautaro Martínez se posiciona como alternativa en el mercado con cifras destacadas en la Serie A y contrato vigente hasta 2029.

Lautaro Martínez se posiciona como alternativa en el mercado con cifras destacadas en la Serie A y contrato vigente hasta 2029.

El presente de Lautaro Martínez y Julián Álvarez

El presente de Lautaro Martínez está sostenido por números claros en la temporada. El delantero del Inter, de 28 años, es el máximo goleador de la Serie A, con 20 goles y 4 asistencias, registros que mantiene incluso tras haber arrastrado problemas físicos desde febrero. Con contrato hasta 2029 y una valoración cercana a los 85 millones de euros, se posiciona como una de las principales referencias ofensivas del fútbol europeo.

Por su parte, Julián Álvarez también muestra un rendimiento concreto en el Atlético de Madrid, donde en la temporada suma 18 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones. El club español invirtió más de 70 millones de euros más 20 en variables para ficharlo en 2024 y pretende una cifra cercana a los 100 millones de euros para negociar su salida, mientras que su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, lo que eleva la complejidad de la operación.

En paralelo, la dirigencia de Barcelona mantiene en análisis otras variantes como Joao Pedro, delantero del Chelsea de 24 años, que registra 19 goles y 4 asistencias en la temporada y tiene un valor estimado en 75 millones de euros. Esta planificación también está condicionada por la situación de Robert Lewandowski y las restricciones del fair play financiero, factores que inciden directamente en la estrategia de refuerzos.

julian alvarez barcelona atl madrid
Julián Álvarez sigue siendo prioridad pero su alto costo y cláusula complican una negociación que depende del contexto financiero.

Julián Álvarez sigue siendo prioridad pero su alto costo y cláusula complican una negociación que depende del contexto financiero.

Con este escenario, la definición del próximo delantero se proyecta para después del Mundial, donde tanto Lautaro como Julián estarán presentes con la Selección argentina, un contexto que puede influir en su cotización y en el interés de los principales clubes europeos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Preocupa la lesión del exjugador de River.
play

Alarma en la Selección argentina: se lesionó Julián Álvarez en la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal

La Araña le cumplirá el sueño a Gael, barbero de 14 años.
play

La promesa de Julián Álvarez a un barbero de 14 años que se volvió viral: "Cuando vaya para Argentina le metemos"

El pilarense demostró que si está el auto, está el talento del piloto.

Colapinto hizo historia en Miami: igualó su mejor clasificación en Fórmula 1 y largará en el 8º lugar

Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Giménez presiona a Aguerre, arquero de Central Córdoba.
play

Boca llegó a la punta: le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero

Colapinto junto a Verstappen y Hamilton.

Colapinto terminó 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Rating Cero

La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato.

"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

La ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

Silvina Escudero se separó tras 9 años de relación

Preocupa el avance de la enfermedad que tiene Bruce Willis. 

La familia de Bruce Willis se une para organizar su despedida: "Un adiós desgarrador"

¿Qué pasa en Ariel en su salsa?

Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en guerra: "La relación es nula"

Flor Peña está pareja desde 2013.

¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

últimas noticias

La abuela de Guadalupe Lucero, tras la imputación del abuelo paterno: Que pague por el daño a las criaturas

La abuela de Guadalupe Lucero, tras la imputación del abuelo paterno: "Que pague por el daño a las criaturas"

Hace 4 minutos
La ciudad despliega alternativas accesibles que permiten disfrutar desde paseos históricos hasta ferias populares.

Estos son los cuatro planes perfectos para hacer un fin de semana en Buenos Aires

Hace 36 minutos
play
El pilarense demostró que si está el auto, está el talento del piloto.

Colapinto hizo historia en Miami: igualó su mejor clasificación en Fórmula 1 y largará en el 8º lugar

Hace 46 minutos
La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato.

"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa

Hace 1 hora
Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Hace 1 hora