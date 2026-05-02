El plan B de Barcelona por si Julián Álvarez no llega: es otro argentino

El club catalán analiza alternativas ofensivas ante una negociación compleja y pone el foco en un atacante con números destacados.

El mercado de pases europeo comienza a definirse con Barcelona enfocado en reforzar su ataque, donde aparecen dos nombres centrales: Lautaro Martínez y Julián Álvarez , ambos delanteros de la Selección argentina. Mientras el futbolista del Atlético de Madrid es el objetivo principal, el atacante del Inter se posiciona como la alternativa más concreta en un contexto condicionado por el fair play financiero y la necesidad de reconfigurar la delantera, también atada a la situación de Robert Lewandowski .

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En ese escenario, la operación por Julián Álvarez presenta dificultades vinculadas a su contrato, su cláusula de salida y el monto que exigiría el Atlético de Madrid, lo que obliga a la dirigencia a evaluar seriamente otras opciones dentro del mercado. Allí es donde Lautaro gana terreno como una posibilidad más viable .

De esta manera, la planificación deportiva se mueve entre estos dos perfiles ofensivos, con un análisis que contempla tanto el rendimiento actual como el costo de cada operación en un contexto económico exigente para el club catalán.

Lautaro Martínez se posiciona como alternativa en el mercado con cifras destacadas en la Serie A y contrato vigente hasta 2029.

El presente de Lautaro Martínez está sostenido por números claros en la temporada. El delantero del Inter, de 28 años, es el máximo goleador de la Serie A , con 20 goles y 4 asistencias , registros que mantiene incluso tras haber arrastrado problemas físicos desde febrero. Con contrato hasta 2029 y una valoración cercana a los 85 millones de euros , se posiciona como una de las principales referencias ofensivas del fútbol europeo.

Por su parte, Julián Álvarez también muestra un rendimiento concreto en el Atlético de Madrid, donde en la temporada suma 18 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones. El club español invirtió más de 70 millones de euros más 20 en variables para ficharlo en 2024 y pretende una cifra cercana a los 100 millones de euros para negociar su salida, mientras que su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, lo que eleva la complejidad de la operación.

En paralelo, la dirigencia de Barcelona mantiene en análisis otras variantes como Joao Pedro, delantero del Chelsea de 24 años, que registra 19 goles y 4 asistencias en la temporada y tiene un valor estimado en 75 millones de euros. Esta planificación también está condicionada por la situación de Robert Lewandowski y las restricciones del fair play financiero, factores que inciden directamente en la estrategia de refuerzos.

julian alvarez barcelona atl madrid Julián Álvarez sigue siendo prioridad pero su alto costo y cláusula complican una negociación que depende del contexto financiero.

Con este escenario, la definición del próximo delantero se proyecta para después del Mundial, donde tanto Lautaro como Julián estarán presentes con la Selección argentina, un contexto que puede influir en su cotización y en el interés de los principales clubes europeos.