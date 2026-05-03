Pasó de ser jugador de la Selección y pelearse con Messi a asesorar a futbolistas: la historia que pocos creen

De promesa juvenil a reinventarse fuera de la cancha, el ex atacante atravesó consagraciones, conflictos y una nueva etapa ligada al deporte.

Gustavo Oberman es el protagonista de una historia poco habitual: pasó de integrar una camada dorada de la Selección argentina y discutir con Messi en plena concentración a trabajar hoy asesorando jugadores en su imagen pública y manejo ante los medios.

Fue campeón mundial Sub-20 con Argentina en 2005 y compartió plantel con figuras que luego brillaron en Europa.

El futbolista de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026, que prefiere su vida de campo antes que los lujos

Antes de ese cambio de rumbo, había sido señalado como una de las apariciones más prometedoras del fútbol local . Su velocidad , desequilibrio y capacidad en el uno contra uno lo instalaron rápido entre los nombres a seguir.

Sin embargo, su recorrido profesional no fue lineal. Tuvo picos de rendimiento , mudanzas constantes y decisiones personales que moldearon una carrera distinta a la imaginada en sus comienzos.

El día que Oberman se peleó con Messi

El episodio ocurrió durante el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005, certamen en el que Argentina terminó campeón. En medio de la convivencia de un plantel repleto de juveniles, una broma interna derivó en tensión dentro de un ascensor.

Con el paso de los años, el propio Oberman contó que Messi creyó que uno de los golpes en tono de juego había sido suyo. La confusión escaló rápido: hubo empujones, un intento de golpe y el cruce quedó a centímetros de convertirse en pelea.

La situación se desactivó por la intervención de compañeros y miembros del cuerpo técnico. Todo quedó atrás enseguida. De hecho, en el siguiente partido Messi asistió a Oberman, en una señal de reconciliación silenciosa entre ambos. Lejos de quedar marcado por ese hecho, el ex delantero siguió su camino.

Luego regresó a Argentinos Juniors y fue parte del equipo que conquistó el Clausura 2010, uno de los títulos más recordados de la institución. Más tarde sumó experiencias en distintos países, una realidad frecuente para muchos futbolistas que buscan continuidad fuera de los grandes mercados. España, Rumania, Chile e India fueron algunas de sus escalas.

Cachete Oberman (2) El cruce entre Messi y Oberman ocurrió durante una concentración en Países Bajos. X

Ya retirado de la alta competencia, encontró una nueva función vinculada al fútbol: asesora deportistas en comunicación, entrevistas y exposición pública, usando la experiencia acumulada durante años dentro del ambiente.