Adiós al carry on gratis en la tarifa base de Aerolíneas Argentinas: cuánto costará incluirlo La aerolínea de bandera modifica las condiciones de su opción más económica en rutas domésticas y cobra por separado el equipaje de mano. Por + Seguir en







Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo. Freepik

Aerolíneas Argentinas modificó las condiciones de su tarifa más económica en vuelos nacionales, por lo que a partir de ahora, el carry on, equipaje de mano de hasta 8 kilos, ya no está incluido sin cargo en el precio base del pasaje. La decisión se tomó con la intención de hacerle frente a las aerolíneas de bajo costo, que desde hace tiempo cobran por separado este servicio, lo que hasta ahora dejaba a la aerolínea de bandera en desventaja al momento de comparar precios.

El cambio se suma a otros ajustes que la compañía fue implementando en los últimos meses, como el cobro por la selección anticipada de asientos, el cual se incorporó en noviembre pasado, cuando era la única línea legacy de la región que aún no lo aplicaba, y un recargo temporal por combustible ante el encarecimiento del jet fuel vinculado al conflicto en Medio Oriente.

Para los pasajeros que ya tienen su boleto adquirido, la medida no tendrá efecto retroactivo. Los vuelos internacionales tampoco se verán afectados. Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo al momento de reservar, ya que agencias de turismo y operadores del sector están comenzando a informar sobre la modificación.

Aerolíneas Argentinas Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday. Redes Sociales

Cuánto saldrá incluir el carry on en la tarifa base de Aerolíneas Argentinas Para los vuelos de cabotaje con tarifa base, sumar el equipaje de mano de 8 kg tendrá un valor de $42.350 por tramo. Este costo aparece desglosado durante el proceso de reserva, donde la aerolínea ya advierte al pasajero: "Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a 'Servicios Adicionales'".

A partir de la categoría Plus, el carry on ya viene incorporado en el precio del pasaje, por lo que el cambio impacta exclusivamente en quienes se inclinen por la opción más económica. Desde la compañía explicaron que la modificación les permite competir en igualdad de condiciones con las líneas de bajo costo, que ya aplicaban este esquema, y que la inclusión del carry on encarecía artificialmente sus tarifas base en la comparación directa. Carry on Freepik El objetivo declarado es transparentar la estructura de precios y hacer más fácil que los viajeros puedan contrastar las ofertas entre distintas aerolíneas con mayor claridad. La medida se enmarca en una estrategia comercial más amplia que contempla, para 2026, un crecimiento en operaciones domésticas, regionales e internacionales, con foco en maximizar la rentabilidad y consolidar el liderazgo en el mercado local.