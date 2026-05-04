Terror en Alemania: un auto atropelló a una multitud y hay al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron y varias sufrieron heridas después de que un auto atropellara a una multitud en una calle peatonal en la ciudad alemana de Leipzig, lo que conmocionó al país europeo debido a la cantidad de episodios similares registrados en los últimos años.
El hecho se produjo cuando un vehículo de marca Volkswagen impactó a unos peatones que circulaban sobre una peatonal en Grimmaische Strasse, una de las principales vías comerciales de Leipzig. En este marco, se registraron al menos dos personas muertas y dos heridos graves, además de otros lesionados de diferentes consideración.
En tanto, los medios locales consignaron que se observaron cuerpos cubiertos en la vía pública y una rápida respuesta de ambulancias y fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades informaron que el conductor fue detenido y buscan establecer si se trató de un acto intencional, un episodio criminal o un accidente. También trascendieron versiones acerca de un posible apuñalamiento, aunque no fue confirmado.
El hecho conmocionó a Alemania, especialmente por la repetición de ataques o incidentes similares ocurridos en espacios públicos europeos en los últimos años. Mientras la Policía mantuvo acordonada la zona, el caso reabrió el debate sobre la seguridad urbana y prevención en grandes centros comerciales y peatonales.