4 de mayo de 2026 Inicio
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Terror en Alemania: un auto atropelló a una multitud y hay al menos dos muertos

El hecho ocurrió en una de las principales vías peatonales de Leipzig. Las autoridades buscan establecer si se trató de un acto intencional, un episodio criminal o un accidente.

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El hecho se produjo en Leipzig.

El hecho se produjo en Leipzig.

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Al menos dos personas murieron y varias sufrieron heridas después de que un auto atropellara a una multitud en una calle peatonal en la ciudad alemana de Leipzig, lo que conmocionó al país europeo debido a la cantidad de episodios similares registrados en los últimos años.

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El hecho se produjo cuando un vehículo de marca Volkswagen impactó a unos peatones que circulaban sobre una peatonal en Grimmaische Strasse, una de las principales vías comerciales de Leipzig. En este marco, se registraron al menos dos personas muertas y dos heridos graves, además de otros lesionados de diferentes consideración.

En tanto, los medios locales consignaron que se observaron cuerpos cubiertos en la vía pública y una rápida respuesta de ambulancias y fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades informaron que el conductor fue detenido y buscan establecer si se trató de un acto intencional, un episodio criminal o un accidente. También trascendieron versiones acerca de un posible apuñalamiento, aunque no fue confirmado.

El hecho conmocionó a Alemania, especialmente por la repetición de ataques o incidentes similares ocurridos en espacios públicos europeos en los últimos años. Mientras la Policía mantuvo acordonada la zona, el caso reabrió el debate sobre la seguridad urbana y prevención en grandes centros comerciales y peatonales.

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