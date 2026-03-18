Confirmado: la Selección jugará el amistoso frente a Guatemala en La Bombonera

La Selección argentina ya tiene estadio confirmado para disputar el amistoso contra Guatemala, tras la cancelación del partido de la Finalissima frente a España: será en La Bombonera.
El partido amistoso, que reemplaza a la suspendida Finalissima ante España, se disputará el próximo martes 31 de marzo. Será la despedida del público argentino antes del Mundial 2026 donde buscará defender el título.
La Selección argentina ya tiene estadio confirmado para disputar el amistoso contra Guatemala, tras la cancelación del partido de la Finalissima frente a España: será en La Bombonera.
Horas después de haber anunciado el choque en territorio argentino, en lo que marcaría la última presentación de la Albiceleste previo al Mundial 2026, ahora cortó con todas las especulaciones de dónde será el encuentro del próximo 31 de marzo.
“Estadio confirmado”, anunciaron en las redes sociales con la imagen del estadio de Boca y del capitán, Lionel Messi. En el primer comunicado, la AFA había señalado que “en los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA”.
A contrarreloj, la entidad máxima del fútbol argentino logró concretar un partido luego que el partido contra la Selección española quedó cancelada por el conflicto de Medio Oriente, que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
La cancha del Xeneize también había sido la sede del último partido despedida previo al Mundial de Qatar 2022 donde se enfrentó contra Venezuela y ganó por 3 a 0. Y ahora fue elegida ya que en el Monumental el 23, 27 y 31 de marzo, se presentará la banda de rock británica AC/DC.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta encuentros anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el martes 24 pero habrá que esperar.
En las ediciones previas en las que la Selección jugó en Argentina, las entradas de podían adquirir a través de deportick.com, por lo que se estima que en esta oportunidad sea el mismo medio.