Confirmado: la Selección jugará el amistoso frente a Guatemala en La Bombonera El partido amistoso, que reemplaza a la suspendida Finalissima ante España, se disputará el próximo martes 31 de marzo. Será la despedida del público argentino antes del Mundial 2026 donde buscará defender el título. Por + Seguir en







En La Bombonera se jugará el último partido de la Selección previo al Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene estadio confirmado para disputar el amistoso contra Guatemala, tras la cancelación del partido de la Finalissima frente a España: será en La Bombonera.

Horas después de haber anunciado el choque en territorio argentino, en lo que marcaría la última presentación de la Albiceleste previo al Mundial 2026, ahora cortó con todas las especulaciones de dónde será el encuentro del próximo 31 de marzo.

“Estadio confirmado”, anunciaron en las redes sociales con la imagen del estadio de Boca y del capitán, Lionel Messi. En el primer comunicado, la AFA había señalado que “en los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA”.

A contrarreloj, la entidad máxima del fútbol argentino logró concretar un partido luego que el partido contra la Selección española quedó cancelada por el conflicto de Medio Oriente, que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.