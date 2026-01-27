27 de enero de 2026 Inicio
El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni es cabeza del Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania. Con el fixture ya definido, una de las sedes se destaca por una característica muy particular.

La Selección arrancará el Mundial 2026 en la ciudad de Kansas.

  • La Selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia.
  • El partido se jugará el martes 16 de junio a las 22, hora argentina.
  • La sede será el Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs.
  • Tiene el récord Guinness al estadio más ruidoso del mundo, con una marca de 142,2 decibeles.

La Selección argentina ya tiene hora, fecha y rival para su debut en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni, cabeza del Grupo J, disputará su primer partido frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22. Pero pocos saben que el estadio donde jugará ese encuentro tiene una característica muy curiosa.

Se trata del Kansas City Stadium, más conocido como Arrowhead Stadium, hogar del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs, donde brillan Patrick Mahomes y Travis Kelce. Tiene capacidad para 75.000 personas y ha albergado shows masivos como el Eras Tour de Taylor Swift.

Más allá de estos datos, el Arrowhead es único por otro motivo: tiene el récord Guinness al estadio o recinto deportivo más ruidoso del mundo. La marca se alcanzó en 2014, en un partido entre los Chiefs y los New England Patriots, cuando los gritos de los fanáticos llegaron a los 142,2 decibeles.

Kansas City Stadium

Como referencia, las canchas del fútbol argentino están bastante por debajo: la Bombonera llegó a registrar 130 decibeles y el Monumental, 128. En el caso del Arrowhead, ayudan la pendiente de las tribunas y el cierre del anillo, pensados para concentrar el sonido en el campo de juego.

El fixture de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

La Selección argentina hará su debut en el Grupo J del Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22 (hora de Buenos Aires), frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, la sede del equipo de la NFL Kansas City Chiefs.

Luego, los siguientes dos encuentros se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas, en Texas. Enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 a las 23 (ambos horarios corresponden a Argentina).

