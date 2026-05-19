La conductora Marcela Baños explotó contra los Premios Martín Fierro en cuanto a los galardones como "Mejor conductora" y apuntó directo a Wanda Nara: "Wanda te hace un programa de una o dos horas todos los días con copete. ¿Y yo qué me tengo que poner a pensar?".
La conductora está al frente de Pasión de Sábados, el ciclo de música tropical de América, hace 27 años, y por eso criticó el galardón a la mediática: "Georgina dice que tiene 27 años en la conducción y yo también tengo 27 años en la conducción. Wanda te hace un programa de una o dos horas todos los días con copete. ¿Y yo qué me tengo que poner a pensar?.
La panelista de Intrusos, hizo un duro descargo por las definiciones de APTRA a los mejores de la televisión abierta, igual que hizo Yanina Latorre, y se preguntó: ¿Que nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa el fin de semana, 8 horas seguidas?”.
Para Baños, los periodistas que votaron sobre la industria de la televisión no valoran el esfuerzo de sostener un programa en vivo, y del género musical, durante casi 3 décadas no es valorado: "Todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacer ese programa".
En este sentido, destacó el trabajo que hay delante y detrás de ciclo ómnibus en la TV abierta: "Es muy difícil. Tengo más de 20 bandas que entran y salen, tribuna en vivo, invitados... Cuando veo esto digo: ‘Qué injusto que es’. Es muy injusto. Yo siempre me voy enojada de los Martín Fierro”.
Martín Fierro: Baños pidió un "Oro para Pasión de Sábados"
Marcela Baños se preguntó retóricamente, si no era lógico que uno de los pocos programas de música, que lleva 27 años en la TV abierta, tuviera un Martin Fierro de Oro: “¿No se merece el de Oro Pasión de Sábado?". En este sentido enumeró las figuras que dieron sus primeros pasos o se consagraron en el ciclo: “De ahí salió Rodrigo, Pocho la Pantera, Sebastián el Monstruo cordobés, Pablo Lescano, Karina, Ángela Leiva, Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, El Polaco... tengo una infinidad. ¿No nos merecemos nada?”, remarcó ante el silencio de los panelistas de Intrusos.