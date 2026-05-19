Marcela Baños contra los Martín Fierro: "Wanda hace copetes, yo meto 8 horas en vivo" Marcela Baños, al igual que Yanina Latorre, criticó la premiación de APTRA. Se preguntó si su conducción de Pasión de Sábados, hace 27 años, no merece más reconocimiento que el de Wanda Nara. Agregar C5N en









Marcela Baños se enfureció por la decisión de premiar a Wanda Nara como mejor conductora. Redes sociales

La conductora Marcela Baños explotó contra los Premios Martín Fierro en cuanto a los galardones como "Mejor conductora" y apuntó directo a Wanda Nara: "Wanda te hace un programa de una o dos horas todos los días con copete. ¿Y yo qué me tengo que poner a pensar?".

La conductora está al frente de Pasión de Sábados, el ciclo de música tropical de América, hace 27 años, y por eso criticó el galardón a la mediática: "Georgina dice que tiene 27 años en la conducción y yo también tengo 27 años en la conducción. Wanda te hace un programa de una o dos horas todos los días con copete. ¿Y yo qué me tengo que poner a pensar?.

La panelista de Intrusos, hizo un duro descargo por las definiciones de APTRA a los mejores de la televisión abierta, igual que hizo Yanina Latorre, y se preguntó: ¿Que nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa el fin de semana, 8 horas seguidas?”.

Para Baños, los periodistas que votaron sobre la industria de la televisión no valoran el esfuerzo de sostener un programa en vivo, y del género musical, durante casi 3 décadas no es valorado: "Todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacer ese programa".

Embed MARCELA BAÑOS RE CALIENTE: “SIEMPRE ME VOY DEL ORTO CON LOS MARTÍN FIERRO”. pic.twitter.com/v0xM99dSer — Real Time (@RealTimeRating) May 19, 2026 En este sentido, destacó el trabajo que hay delante y detrás de ciclo ómnibus en la TV abierta: "Es muy difícil. Tengo más de 20 bandas que entran y salen, tribuna en vivo, invitados... Cuando veo esto digo: ‘Qué injusto que es’. Es muy injusto. Yo siempre me voy enojada de los Martín Fierro”.