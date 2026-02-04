Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

Cafú, quien integró los planteles de Brasil campeones de los mundiales 1994 y 2002, destacó la actitud de la albiceleste acerca de la función del capitán rosarino. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él, se encargará de nuestros problemas'", expresó.
En tal sentido, recordó la última consagración de la Verdeamarela, en la que fue el capitán del equipo. "En 2002 hicimos eso. Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló.
También destacó la habilidad del astro argentino: "Messi es el jugador que recibe el balón, levanta la vista y hace algo diferente a los demás. Ganaron precisamente por eso: porque creyeron en su capitán, que era Messi. Él correspondió esa confianza con actuaciones magníficas y maravillosas".
Nuevo dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó un jugador clave de la Selección, a poco más de un mes de la Finalissima
Giovani Lo Celso volvió a encender las alarmas en la Selección argentina. El Real Betis informó el martes que el futbolista sufrió una lesión muscular durante el partido ante el PAOK, por la Europa Conference League, y que su regreso a la actividad dependerá de la evolución del cuadro.
Según el parte médico difundido por el club español, Lo Celso “presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK”. El comunicado agregó que su reincorporación al grupo quedará sujeta al proceso de recuperación, sin plazos oficiales.
Horas después, el periodista Gastón Edul, quien cubre la Selección argentina, aportó más precisiones sobre el tiempo estimado de baja. “Gio Lo Celso sufrió una lesión muscular que le va a llevar, por lo menos, un mes. La Finalissima es el 27 de marzo”, escribió en su cuenta de X, lo que pone en duda su presencia en ese compromiso.