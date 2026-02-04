Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi" El futbolista, considerado ampliamente como uno de los mejores defensores de la historia, destacó a la albiceleste por su consagración en la última Copa del Mundo y el rol del astro. Por + Seguir en







La Selección argentina se consagró campeón en Qatar 2022. Télam

El exfutbolista brasileño Cafú, considerado ampliamente como uno de los mejores laterales derechos de la historia, elogió la postura de la Selección argentina en la consagración en el Mundial Qatar 2022 sobre el rol del astro Lionel Messi, en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cafú, quien integró los planteles de Brasil campeones de los mundiales 1994 y 2002, destacó la actitud de la albiceleste acerca de la función del capitán rosarino. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él, se encargará de nuestros problemas'", expresó.

Cafú Cafú elogió a la Selección argentina. Redes sociales En tal sentido, recordó la última consagración de la Verdeamarela, en la que fue el capitán del equipo. "En 2002 hicimos eso. Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló.

También destacó la habilidad del astro argentino: "Messi es el jugador que recibe el balón, levanta la vista y hace algo diferente a los demás. Ganaron precisamente por eso: porque creyeron en su capitán, que era Messi. Él correspondió esa confianza con actuaciones magníficas y maravillosas".

