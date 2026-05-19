Sindicatos informáticos: quiénes defienden a los programadores en la era de la inteligencia artificial

La Asociación Gremial de Computación y la Unión Informática disputan la representación de un sector que no cuenta con instancia paritaria. Cómo negocian, qué piensan de la IA y hace cuánto militan mejores condiciones laborales para el sector IT.

Detrás del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de las Tecnologías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) que hacen posible que esos algoritmos existan. De acuerdo al Observatorio el Trabajo Informático (OTI), en Argentina ese universo cerró diciembre de 2025 en 171.316 empleados registrados .

La Asociación Gremial de Computación (AGC) y la Unión Informática (UI) son los sindicatos principales que se disputan la representación gremial de un sector que no cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) institucionalizado , como es el caso de otros rubros. Del otro lado, como representante de más de 1.800 empresas del sector IT, se encuentra la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). Ante la falta de paritarias, negocian empresa a empresa la adhesión a un convenio y a una escala propios.

"En nuestro sector, dada la situación del mercado laboral actual y la situación salarial, que hoy es particularmente acuciante, estamos teniendo un aumento significativo en la cantidad de afiliaciones y de participación en el gremio", aseguró a C5N el secretario gremial de AGC, Manuel Alonso , y remarcó que la media salarial a diciembre de 2025 era de $1.512.473 , según OTI, el observatorio del sindicato.

Por su parte, el secretario general de la UI, Ignacio Lonzieme , afirmó que en el último tiempo ampliaron su franja de afiliaciones "claramente debido a las necesidades que surgen a través de las dificultades económicas que hay, se da un proceso de cierto acercamiento mayor a la organización".

La negociación empresa a empresa hasta establecer el mismo convenio en la mayor cantidad de empresas posible implica que no cuentan con el aporte solidario que se garantiza a sindicatos de rubros con CCT. " El que se afilia y al que le retenemos la cuota sindical es porque completó voluntariamente una ficha ", explicó el secretario adjunto de UI, Ariel Santillán , y definió el convenio que acuerdan con las empresas como "un estándar mínimo, un piso" que cada compañía puede incluso mejorar.

UI tiene actuación en las multinacionales Wipro, donde trabaja su secretario de finanzas, Vicente Maza; Kyndryl (ex IBM), donde se desempeña su secretario general; Indra, el lugar de trabajo de Santillán; TATA, HCL, Oracle y Sonda. A nivel nacional cuentan con delegados y comisiones internas en Yel Informática, Novatium y Sondeos, entre otras.

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Entre las problemáticas del sector, el secretario general de UI denunció la rotación constante del personal contratado por consultoras para trabajar en empresas más grandes y cómo esa modalidad daña su salud mental hasta llegar al burn out por la inestabilidad de los proyectos.

"Detrás de de los perfiles profesionales hay personas que que que padecen situaciones, que se estresan, que van laburando de acá para allá, que mañana no saben si se termina un proyecto, qué va a pasar con su laburo", apuntó el dirigente sindical.

Santillán sumó que "se fue acentuando" en el último tiempo y criticó el uso del periodo de prueba de entre seis y ocho meses "para precarizar". "Si la Secretaría de Trabajo no ejerce el el poder de policía, lo tendríamos que tener los sindicatos", deslizó el programador.

Por otro lado, AGC aplicó por primera vez su convenio en la empresa nacional Pixart, fabricante de computadoras, y se extendieron a "más de 170 empresas informáticas", pero su objetivo es institucionalizar su convenio para que alcance el grado de CCT.

"El principal problema que tiene la industria es que la gran inmensa mayoría de sus trabajadores está fuera de convenio, con lo cual no tiene una actualización salarial colectiva y criteriosa, no tiene una proyección profesional y tiene condiciones de trabajo que las define unilateralmente el empleador", lamentó Alonso.

Embed - Azopardo on Instagram: " LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR INFORMÁTICO SON ANTISINDICALES Nos visitaron @manu.alonso__ y Esteban Sargiotto de @agc.argentina y hablamos de uno de los sectores que más que creció en el último tiempo: el sector informático ¿Cómo impacta la organización gremial en un sector donde los empresarios son antisindicales? #Azopardo #StreamCGT #IA #Informáticos #Sindicalismo #Globant #Derechos #Empresas" View this post on Instagram

El dirigente pidió que se respete la legislación laboral actual, que contempla los CCT. "No contamos con un convenio colectivo de trabajo para la actividad, no contamos con instancias de negociación colectiva, no contamos con instancias de negociación de nuestras carreras y mapas ocupacionales", advirtió el referente de AGC.

La IA: ¿herramienta o amenaza?

Para la UI, la seguridad de los datos que los usuarios comparten con las empresas y el hardware son los grandes interrogantes en la implementación de la IA. Santillán consideró que "una persona no puede ser reemplazada, la confianza que uno le tiene a un trabajador no puede ser reemplazada" y remarcó que la IA "tiene que complementar al ser humano para resolver y ser más pragmático en determinadas situaciones, sin perded derechos, dignidad ni trabajo".

"Nos mencionaron de una empresa... no voy a decir qué empresa, pero sí voy a mencionar la empresa afectada que es Cencosud. Viene un gerente, un gurú diciendo que había que aplicar inteligencia artificial en todo, un entusiasta de la inteligencia artificial y al no no estar bien orquestada la implementación estuvieron medio año aproximadamente y después tuvieron que volver todo para atrás porque fue un desastre", contó el secretario general de UI y concluyó: "Lo volaron".

Unión Informática Unión Informática, sindicato del sector IT.

Lonzieme advirtió sobre la "primarización del sector" y lamentó la "capacidad desperdiciada": "No es solamente una cuestión de instalar servidores en Argentina, si no se articula bien eso en vez de potenciar otros sectores termina siendo una primarización del sector como sucede en otras situaciones". Aunque reconoció que hasta el año pasado el sector IT era "una especie de isla" en la que las crisis económicas no impactaban, pero desde 2025 se empezó a sentir una repercusión "indirecta".

El secretario adjunto definió que para reemplazar personal por agentes de IA es necesario "un recambio tecnológico". "El recambio tecnológico encareció todo porque digamos, si todos quieren reemplazar trabajadores por inteligencia artificial, todos están en la búsqueda de nuevos fierros, con esto me refiero a hardware pesado", explicó y advirtió que los más afectados, en lo inmediato, son los puestos junior.

El representante de la AGC definió la IA como "una herramienta que puede ayudar y ayuda al trabajador a resolver problemas" y remarcó que instan a las empresas a "promover la reconversión y la recapacitación para aprovecharla al máximo". Al ser consultado por un posible desfasaje entre expectativas y hardware necesario para aplicar la IA, Alonso reconoció que "probablemente" exista "en líneas generales" y llamó a ser "cautos y, en lo posible, desarrollar herramientas propias para no depender de centros de datos de gigantes tecnológicos ubicados en el extranjero", ya que el costo de los mismos se encuentra al alza.

AGC

La disputa entre la AGC y la UI

En el sitio web de la Secretaría de Trabajo, ambos sindicatos figuran con los papeles al día. Es decir, "con personería". Sin embargo, hace más de cinco años que la UI, junto a otros 15 sindicatos, judicializan la personería gremial de la AGC por incumplimiento del "cotejo de afiliados" de parte de otros gremios, como se determina en la ley N°23.551 de Asociaciones Sindicales. Entre los denunciantes se encuentran FAECYS, el sindicato del Seguro, el sindicato de Publicidad, FOETRA, el sindicato Argentino de Televisión, la Asociación Bancaria, el sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos, FOESSITRA, CEPETEL y SUTIRA.

La AGC realizó su inscripción gremial en 1993, pero recién el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les otorgó la personería gremial en 2018 (Resolución 239) durante su último mes de gestión y antes de que el área se fusionara con Producción y quedara a cargo de Dante Sica. Mientras que la inscripción gremial de la UI data de 2013 luego de asesorarse con Facundo y Hugo Moyano y su personería gremial llegó en 2023 (Resolución 1410), de la mano de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

AGC Personería La personería gremial de AGC en el sitio web de la Secretaría de Trabajo.

El secretario general de la AGC, Ezequiel Tosco, negó a C5N que la personería estuviera suspendida a raíz de un fallo judicial. "Lo apelamos, fuimos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y se suspendió automáticamente la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones, por el artículo 29 de la ley 402 de la Ciudad", insistió y agregó: "La sentencia se sigue disputando tanto en el TSJ como en la Corte Suprema de Justicia".

"Unión Informática vive haciendo esas cosas de tirarnos barro... No sé por qué cree que tirarnos barro va a significar un beneficio para ellos. Deberían dedicarse más a hacer crecer su gremio, a los trabajadores y el beneficio de los trabajadores", deslizó Tosco.

Unión Informática personería.jpg La personería gremial de UI en el sitio web de la Secretaría de Trabajo.

El fallo que sí quedó firme fue el pedido de "nulidad absoluta" de su personería gremial en San Isidro, la localidad sobre la que se circunscribe la personería de la UI. Mientras que la AGC está circunscripta a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, exceptuando San Isidro. Ambos gremios se acusan entre sí de tener vínculos con CESSI y ambos lo niegan.

"Lo que debería haber hecho este otro sindicato es convocar al resto de las entidades a decir 'bueno, a ver quién es más representativo', porque en definitiva la personería es una facultad que te otorga negociar colectivamente por la actividad. Si vos no demostrás que sos el más representativo, estás muy lejos de poder negociar colectivamente por la actividad", concluyó el secretario adjunto de la UI sobre la judicialización de la personería de AGC.