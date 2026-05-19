19 de mayo de 2026 Inicio
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El costo de la construcción saltó 3,1% en abril y acumula una escalada de 10,1% en lo que va del año

El valor de la mano de obra incrementó 3,1% en promedio, 2,6% la asalariada y 6% la subcontratada, mientras que los materiales subieron 2,9%. La variación interanual fue de 30,2%, según el INDEC.

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El costo de la construcción aumentó 30

El costo de la construcción aumentó 30,2% con respecto a abril de 2025.

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril y acumula una escalada de 10,1% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que el costo de la construcción saltó 3,1% en abril respecto a marzo y 30,2% respecto al mismo mes en 2025, mientras que acumuló un incremento del 10,1% en los primeros cuatro meses del año. El aumento estuvo impulsado principalmente por "Gastos generales", en particular el transporte y la maquinaria pesada.

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El valor de la mano de obra subió 3,1% en promedio, 2,6% la asalariada y 6% la subcontratada, y los materiales aumentaron 2,9%, con "Productos plásticos", "Productos aislantes" y "Mesadas de granito" como aquellos que más incrementaron su costo.

La inflación general de abril fue de 2,6% y cortó con 10 meses de racha alcista, pero la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y la disputa por el estrecho de Ormuz siguen afectando el precio internacional del petróleo, usado en el transporte y en productos plásticos.

Construcción INDEC abril 2026
El costo de la construcción subió 3,1% en abril de 2026 respecto de marzo y 30,2% interanual.

El costo de la construcción subió 3,1% en abril de 2026 respecto de marzo y 30,2% interanual.

En los primeros cuatro meses del año, los gastos generales acumulan una inflación de 11,9%, el costo de la mano de obra aumentó 11,8% y los materiales subieron 7,8%. La categoría que registró una mayor variación interanual fue "Mano de obra", con una suba de 38%, seguido de "Gastos generales" (29,8%) y "Materiales" (22,5%).

Los ítems de obra que aumentaron por encima del promedio fueron Yesería (5,6%), Pintura (4,9%), Instalación eléctrica (4,6%), Carpintería de madera e Instalación sanitaria y contraincendios (3,9% cada uno), Otros (3,4%) y Vidrio (3,2%).

La inflación general de abril

Hasta abril, los precios aumentaron un 12,3% y la variación interanual desde el mismo mes de 2025 alcanzó el 32,4%.

Las mayores subas se registraron en los precios regulados que fueron los que más subieron en abril (+4,7%), principalmente por aumentos en transporte y electricidad. También, los aumentos se dieron en educación (+4,2%), debido a ajustes en cuotas escolares; y Comunicación (+4,1%).

También se destacaron las subas en vivienda, agua, electricidad y gas (+3,5%) y en Prendas de vestir y calzado (+3,2%), vinculadas al cambio de temporada.

IPC abril 2026

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