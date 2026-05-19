En medio de la interna, Javier Milei reúne al Gabinete luego del Tedeum y la mesa política se encuentra el martes en Casa Rosada Desde el Gobierno tienen previsto ejecutar modificaciones dentro de la dinámica de las reuniones de gabinete, en medio de las tensiones dentro de Casa Rosada. Por Tatiana Scorciapino Agregar C5N en









En medio del estallido de la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo, el presidente Javier Milei decidió convocar una nueva reunión de gabinete para este lunes. El encuentro de los ministros tendrá lugar en Casa Rosada y se llevará adelante luego de la misa del Tedeum que el presidente encabezará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde el líder libertario se reencontrará con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de evitarles el saludo en la ceremonia del año anterior.

Según pudo saber C5N, el cónclave ministerial fue convocado por el propio Milei, quien tal como lo hizo en el último encuentro hace dos viernes atrás, participará sólo un rato y luego dejará el control en manos de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete, quien sigue sin presentar su declaración jurada pese a la promesa del líder libertario de que sería puesta a disposición en el corto plazo, les pedirá a sus ministros que cuenten los avances en materia de gestión que les exigió a los presentes en la última reunión.

En este marco, desde el Gobierno dejaron trascender horas atrás que tienen previsto ejecutar modificaciones dentro de la dinámica de las reuniones de gabinete. Por caso, en el oficialismo advierten que desde la próxima reunión, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejarán de ser convocados. “La idea es que sea un encuentro sólo de ministros”, explicó a este medio un interlocutor de Javier Milei.

De esta forma, tanto el riojano como la porteña sólo participarán de los encuentros de la llamada mesa política, donde el ministro coordinador; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos estratégicos, Ignacio Devitt; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo se reúnen para diagramar los próximos pasos legislativos y de gestión del oficialismo.

Los encuentros, que tienen lugar en el despacho que Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada, tendrán una nueva edición este martes a las 11 de la mañana. Este nuevo cruce de las cabecillas del gobierno tiene como particularidad ser el primer reencuentro entre Menem y Caputo luego del altercado tuitero que los tuvo como protagonistas el fin de semana y que despertó la indignación de la militancia libertaria, quienes exigieron al presidente tomar medidas contra el alfil de Karina, acusado de “operar” contra el líder espiritual de Las Fuerzas del Cielo.