Nuevo dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó un jugador clave de la Selección, a poco más de un mes de la Finalissima El Real Betis confirmó que Giovani Lo Celso argentino padece una lesión miotendinosa en el muslo derecho. Gastón Edul advirtió que la recuperación demandará unas cuatro semanas y puso en duda su presencia para el encuentro con España.







Giovani Lo Celso volvió a encender las alarmas en la Selección argentina. El Real Betis informó este martes que el futbolista sufrió una lesión muscular durante el partido ante el PAOK, por la Europa Conference League, y que su regreso a la actividad dependerá de la evolución del cuadro.

Según el parte médico difundido por el club español, Lo Celso “presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK”. El comunicado agregó que su reincorporación al grupo quedará sujeta al proceso de recuperación, sin plazos oficiales.

image Horas después, el periodista Gastón Edul, quien cubre la Selección argentina, aportó más precisiones sobre el tiempo estimado de baja. “Gio Lo Celso sufrió una lesión muscular que le va a llevar, por lo menos, un mes. La Finalissima es el 27 de marzo”, escribió en su cuenta de X, lo que pone en duda su presencia en ese compromiso.

image La nueva lesión reaviva un recuerdo reciente y sensible para el mediocampista. En 2022, Lo Celso sufrió un desgarro en el bíceps femoral jugando para el Villarreal que lo dejó fuera del Mundial de Qatar, pese a formar parte del proceso previo y ser considerado una pieza importante por Lionel Scaloni.

A menos de dos meses de la Finalissima, la evolución del jugador será seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico del Betis como por la Selección argentina, que espera contar con uno de sus habituales titulares en la mitad de la cancha.