28 de marzo de 2026 Inicio
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Los cambios que analiza Scaloni tras la deslucida victoria de la Selección frente a Mauritania

Después del discreto 2-1 en La Bombonera, el conjunto nacional jugó un amistoso con la Sub 20 de Placente para probar variantes de cara al último amistoso frente a Zambia.

Por
José Manuel López

José Manuel López, delantero de Palmeiras, pelea por un lugar en la lista.

@Argentina

La Selección argentina quiere dar vuelta rápidamente la página tras una actuación deslucida, en la victoria por 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera. Y para el próximo encuentro de esta doble Fecha FIFA, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, analizó variantes durante un encuentro amistoso con la Sub 20 de Diego Placente.

Argentina jugó un buen primer tiempo y pero bajó su nivel en la segunda etapa.
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La Selección argentina le ganó 2-1 a Mauritania en un discreto amistoso en La Bombonera

Con un equipo conformado por futbolistas que no fueron titulares ante la selección africana, Argentina aprovechó que la selección juvenil comenzó un nuevo ciclo tras el subcampeonato conseguido en el Mundial de Chile, y armó un partido informal en el predio que posee la AFA en Ezeiza: el resultado fue victoria por 1-0, con gol de José Manuel López.

El partido se disputó en dos tiempos de 20 minutos y se pudieron ver varios nombres propios que analiza el DT como variantes. El lateral Valentín Barco jugó en el mediocampo y tuvo rodaje Gianluca Prestianni, de gran temporada en Benfica. Además, volvió al andarivel izquierdo Nicolás Tagliafico, mientras que Leandro Paredes fue el 5 titular, al igual que el Flaco López.

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Cabe recordar que esta Sub 20 tiene una gran base que aspira a jugar el Mundial del certamen que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán el año próximo. Varios jugadores con rodaje en el fútbol argentino fueron parte del amistoso, como el capitán Tobías Andrada (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Tomás Aranda (Boca), Ian Subiabre (River), Valentín Dávila (Talleres), Lisandro Piñero (Banfield) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell's).

Tras el amistoso, el entrenador Scaloni decidió liberar al plantel hasta el lunes, cuando los jugadores de la Selección vuelvan a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Los futbolistas retomarán el trabajo de cara al último amistoso frente a Zambia, del próximo martes a las 20:15 en La Bombonera, donde comenzarán a despedirse de su gente previo al Mundial 2026.

nicolas otamendi seleccion argentina
Nicolás Otamendi deberá cumplir una fecha, lo que le impide jugar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Nicolás Otamendi deberá cumplir una fecha, lo que le impide jugar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Selección argentina vs. Sub 20 en Ezeiza: las formaciones

Selección argentina: Gerónimo Rulli (Juan Musso); Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (Tomás Palacios), Nicolás Tagliafico (Gabriel Rojas); Exequiel Palacios (Máximo Perrone), Leandro Paredes, Valentín Barco (Giuliano Simeone); Gianluca Prestianni, Nicolás Paz (Franco Mastantuono) y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Sub 20: Juan Musso -Selección mayor-; Nicolás Blanco, Ignacio Ovando, Tomás Palacios -Selección mayor- (Matías Satas), Santiago Zampieri; Tomás Aranda, Tobías Andrada, Cristian Gallardo; Ian Subiabre, Valentín Dávila y Giovanni Cantizano. DT: Diego Placente.

prestianni seleccion argentina
Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, sumó varios minutos en el amistoso.

Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, sumó varios minutos en el amistoso.

Cómo ver en vivo a la Selección argentina vs. Zambia

El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Dónde sintonizar Telefe:

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 (HD)

El calendario de la Selección argentina hasta el Mundial 2026

  • Martes 31 de marzo: Argentina vs. Zambia a las 20.15 en La Bombonera.
  • Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium.
  • Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium.
  • Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium.
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