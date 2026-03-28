Los cambios que analiza Scaloni tras la deslucida victoria de la Selección frente a Mauritania Después del discreto 2-1 en La Bombonera, el conjunto nacional jugó un amistoso con la Sub 20 de Placente para probar variantes de cara al último amistoso frente a Zambia. Por + Seguir en







José Manuel López, delantero de Palmeiras, pelea por un lugar en la lista. @Argentina

La Selección argentina quiere dar vuelta rápidamente la página tras una actuación deslucida, en la victoria por 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera. Y para el próximo encuentro de esta doble Fecha FIFA, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, analizó variantes durante un encuentro amistoso con la Sub 20 de Diego Placente.

Con un equipo conformado por futbolistas que no fueron titulares ante la selección africana, Argentina aprovechó que la selección juvenil comenzó un nuevo ciclo tras el subcampeonato conseguido en el Mundial de Chile, y armó un partido informal en el predio que posee la AFA en Ezeiza: el resultado fue victoria por 1-0, con gol de José Manuel López.

El partido se disputó en dos tiempos de 20 minutos y se pudieron ver varios nombres propios que analiza el DT como variantes. El lateral Valentín Barco jugó en el mediocampo y tuvo rodaje Gianluca Prestianni, de gran temporada en Benfica. Además, volvió al andarivel izquierdo Nicolás Tagliafico, mientras que Leandro Paredes fue el 5 titular, al igual que el Flaco López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2037926418022007211&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni realizó esta mañana un ensayo de fútbol ante el Sub 20 de Diego Placente.



https://t.co/P9mtiHBKZa pic.twitter.com/xkeSFlDknq — Selección Argentina (@Argentina) March 28, 2026 Cabe recordar que esta Sub 20 tiene una gran base que aspira a jugar el Mundial del certamen que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán el año próximo. Varios jugadores con rodaje en el fútbol argentino fueron parte del amistoso, como el capitán Tobías Andrada (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Tomás Aranda (Boca), Ian Subiabre (River), Valentín Dávila (Talleres), Lisandro Piñero (Banfield) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell's).

Tras el amistoso, el entrenador Scaloni decidió liberar al plantel hasta el lunes, cuando los jugadores de la Selección vuelvan a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Los futbolistas retomarán el trabajo de cara al último amistoso frente a Zambia, del próximo martes a las 20:15 en La Bombonera, donde comenzarán a despedirse de su gente previo al Mundial 2026.