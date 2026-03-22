Es hijo de una leyenda, eligió jugar para otro país y será rival de Argentina en el Mundial 2026 El arquero tomó una determinación marcada por su historia familiar y ahora podría cruzarse con la Albiceleste en la Copa del Mundo. Por + Seguir en







Luca Zidane eligió representar a Argelia por sus raíces familiares.

Luca Zidane representará a Argelia tras cambiar su nacionalidad deportiva en 2025.

Podría enfrentar a la Selección argentina en el debut del Mundial 2026.

Fue formado en el Real Madrid y hoy juega en el Granada.

Es hijo de Zinedine Zidane, campeón del mundo en 1998. El futbolista es Luca Zidane, arquero de Granada e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, campeón del mundo en 1998; nacido en Francia pero con raíces argelinas, decidió cambiar su nacionalidad deportiva para representar a Argelia y todo indica que será potencial rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, en un cruce que suma morbo por su apellido y por el peso simbólico de su historia familiar.

Su elección no fue casual. El arquero, nacido en Francia pero con raíces familiares profundas en Argelia, optó por seguir el vínculo cultural heredado de sus abuelos y encontró allí una oportunidad concreta de competir en el máximo nivel internacional.

En un contexto donde cada vez más futbolistas eligen selecciones alternativas por doble nacionalidad, su caso se convirtió en uno de los más llamativos por el peso de su apellido y por la historia que lo conecta directamente con uno de los grandes ídolos del fútbol mundial.

Luca Zidane El arquero se formó en el Real Madrid y debutó en 2018. La historia de Luca Zidane Luca Zidane nació el 13 de mayo de 1998 en Aix-en-Provence, Francia, en pleno auge de la carrera de su padre. Formado en las inferiores del Real Madrid, debutó en la primera división del club en 2018, aunque nunca logró consolidarse como titular en un equipo repleto de figuras.

Tras su paso poco destacado por la Casa Blanca, inició un recorrido por distintos clubes del ascenso español, con experiencias en Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, hasta llegar al Granada, donde continúa su carrera en la Segunda División.