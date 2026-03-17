La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un dato inédito y alarmante para muchos La cancelación de amistosos internacionales dejó un escenario inesperado para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa del gran torneo. Por + Seguir en







La Selección argentina afronta un Mundial con un antecedente inédito.

La cancelación de la Finalissima ante España modificó la planificación del seleccionado argentino.

El equipo llegará al Mundial 2026 sin enfrentarse a selecciones europeas durante el ciclo.

Estos cruces suelen considerarse una referencia competitiva importante antes de una Copa del Mundo.

La AFA y el cuerpo técnico evalúan alternativas para aprovechar la ventana FIFA previa al torneo. La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un dato que rompe una tendencia histórica: será la primera vez que dispute una Copa del Mundo sin haberse enfrentado a selecciones europeas durante todo el ciclo mundialista de cuatro años. El escenario se consolidó tras la cancelación de distintos compromisos internacionales previstos en la agenda y marca un antecedente inédito en la preparación del seleccionado.

La situación se originó principalmente por la suspensión de la Finalissima ante España, el partido que debía enfrentar a los campeones de América y Europa. El encuentro estaba programado inicialmente para disputarse en Lusail, Qatar, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a buscar una nueva sede. Entre las alternativas analizadas apareció Madrid, con el estadio Santiago Bernabéu como posible escenario, aunque finalmente la AFA, la Conmebol, la Real Federación Española y la UEFA no lograron alcanzar un acuerdo para trasladar el partido a una sede neutral, por lo que el cruce terminó descartado.

En el fútbol internacional, disputar encuentros frente a selecciones europeas suele considerarse una vara de comparación importante para equipos que no pertenecen al ámbito de la UEFA, ya que permite medir el nivel competitivo frente a selecciones que históricamente dominan el escenario mundial. Si bien no se trata de un parámetro absoluto, estos partidos suelen utilizarse como referencia previa a los grandes torneos, por lo que su ausencia en la preparación genera interrogantes dentro de la planificación del ciclo.

finalisima.jpg La cancelación de la Finalissima dejó a la Selección argentina sin un cruce clave antes del torneo. Twitter Más allá de no disputar un partido con una selección europea, Argentina tendrá por delante un amistoso contra Guatemala el 31 de marzo, sin estadio a confirmar, aunque se presume que podría ser en Buenos Aires. Será el último encuentro previo al Mundial 2026.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026 La Selección argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con partidos programados en territorio estadounidense.