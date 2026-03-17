17 de marzo de 2026 Inicio
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La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un dato inédito y alarmante para muchos

La cancelación de amistosos internacionales dejó un escenario inesperado para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa del gran torneo.

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La Selección argentina afronta un Mundial con un antecedente inédito.

La Selección argentina afronta un Mundial con un antecedente inédito.

  • La cancelación de la Finalissima ante España modificó la planificación del seleccionado argentino.

  • El equipo llegará al Mundial 2026 sin enfrentarse a selecciones europeas durante el ciclo.

  • Estos cruces suelen considerarse una referencia competitiva importante antes de una Copa del Mundo.

  • La AFA y el cuerpo técnico evalúan alternativas para aprovechar la ventana FIFA previa al torneo.

La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un dato que rompe una tendencia histórica: será la primera vez que dispute una Copa del Mundo sin haberse enfrentado a selecciones europeas durante todo el ciclo mundialista de cuatro años. El escenario se consolidó tras la cancelación de distintos compromisos internacionales previstos en la agenda y marca un antecedente inédito en la preparación del seleccionado.

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La situación se originó principalmente por la suspensión de la Finalissima ante España, el partido que debía enfrentar a los campeones de América y Europa. El encuentro estaba programado inicialmente para disputarse en Lusail, Qatar, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a buscar una nueva sede. Entre las alternativas analizadas apareció Madrid, con el estadio Santiago Bernabéu como posible escenario, aunque finalmente la AFA, la Conmebol, la Real Federación Española y la UEFA no lograron alcanzar un acuerdo para trasladar el partido a una sede neutral, por lo que el cruce terminó descartado.

En el fútbol internacional, disputar encuentros frente a selecciones europeas suele considerarse una vara de comparación importante para equipos que no pertenecen al ámbito de la UEFA, ya que permite medir el nivel competitivo frente a selecciones que históricamente dominan el escenario mundial. Si bien no se trata de un parámetro absoluto, estos partidos suelen utilizarse como referencia previa a los grandes torneos, por lo que su ausencia en la preparación genera interrogantes dentro de la planificación del ciclo.

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La cancelación de la Finalissima dejó a la Selección argentina sin un cruce clave antes del torneo.

La cancelación de la Finalissima dejó a la Selección argentina sin un cruce clave antes del torneo.

Más allá de no disputar un partido con una selección europea, Argentina tendrá por delante un amistoso contra Guatemala el 31 de marzo, sin estadio a confirmar, aunque se presume que podría ser en Buenos Aires. Será el último encuentro previo al Mundial 2026.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con partidos programados en territorio estadounidense.

El debut será el 16 de junio de 2026 ante Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City, con inicio previsto a las 22:00 (hora argentina). El seleccionado africano cuenta con futbolistas de trayectoria internacional como Riyad Mahrez, una de sus principales figuras ofensivas y referente histórico del equipo.

El segundo compromiso se jugará el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 14:00 (hora argentina). El combinado europeo tiene como uno de sus nombres destacados a David Alaba, defensor con amplia experiencia en competiciones internacionales.

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La Selección argentina ya conoce rivales, sedes y horarios para sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

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La fase de grupos se cerrará el 27 de junio contra Jordania, nuevamente en el estadio de Dallas, con horario previsto para las 23:00 en Argentina. El conjunto asiático llega como uno de los equipos emergentes de su región y buscará competir en una zona donde la Albiceleste aparece como favorita.

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